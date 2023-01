En la mañana de ayer, decenas de habitantes del municipio de Cajicá salieron a protestar y bloquear vías porque aseguran que desde hace un año están recibiendo un mal servicio de agua, que esta les sale amarilla y al menos dos días a la semana se quedan sin suministro. Además, a muchos les toca bañarse a totumadas porque la presión es mínima. Aun con todo y eso, el valor del recibo es cada vez más alto.



Además de ser poca el agua que reciben los habitantes de Cajicá, la que les llega es impotable y de mala calidad, por ello no pueden usarla para su consumo. Foto: Archivo particular

Cajicá es uno de los municipios de Sabana Centro, por lo que es uno de los más apetecidos por los capitalinos y personas de todo el país. Allí habitan alrededor de 30.000 personas, y actualmente hay vigentes 2.500 licencias de construcción para proyectos de vivienda, por lo que se seguirá poblando.



No obstante, el municipio tiene hoy un grave problema: el suministro de servicios públicos, en especial el de agua, que está afectando a la mayoría de los habitantes de las áreas urbana y rural. Al 40 por ciento no le llega nada, y a los demás, a ratos.



Según conoció este diario ,Cajicá no tiene contrato con Bogotá para el suministro del agua en bloque y la tubería que sale de Tibitoc es de 60 pulgadas, pero en el municipio se convierte en dos tubos de 12 pulgadas, y de ellos solo funciona uno. El otro, según la gente, lo rompieron con la excusa de que en el 2024 van a empezar una obra.



Pilar Gutiérrez, habitante de una casa en el centro del municipio, explicó que hace aproximadamente un año la presión del agua en su vivienda está muy bajita y que el problema se ha acentuado desde diciembre, porque le cortan el servicio al menos dos veces a la semana y no recibe agua potable, ya que esta le llega sucia y amarilla.



“Al lado de mi casa están construyendo 2.000 apartamentos, me preocupa que no nos está llegando la suficiente agua, ni un buen servicio. ¿Cómo será en unos años, cuando lleguen todas esas personas? ¿Qué cantidad y qué calidad les van a llegar a ellos y a nosotros?”, dijo Gutiérrez.



Además, los cajiqueños están indignados porque el agua que les llega no pueden usarla para las actividades de mayor necesidad, como cocinar o lavar ropa. Incluso cuentan que para bañarse les toca antes de las 9 de la mañana porque después de esa hora cortan el agua.

#Denuncias Habitantes de Cajicá protestaron en la mañana de este viernes porque no están recibiendo suministro de agua y cuando les llega, es sucia. pic.twitter.com/nYQ82qFxej — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) January 21, 2023

Este es el costo del servicio de agua de dos meses en una vivienda estrato dos en Cajicá. Foto: Archivo particular

Según Doris Bolívar, las comunidades de estratos 1, 2 y 3 son las más afectadas, ya que es a las casas de barrio a las que menos cantidad y peor calidad de agua les está llegando.



“No nos llega el agua, pero el recibo sí nos llega carísimo. Nos toca bañarnos con totuma, echar agua en el baño con un balde, porque no nos da para bajar la cisterna, y tenemos que lavar a mano”, aseguró Bolívar.



Los conjuntos residenciales también se están viendo gravemente afectados. Solo les están suministrando el servicio de agua dos horas en la mañana y dos en la tarde, pero contaminada, por lo que además la salud se ve perjudicada.



(Lea también: El exclusivo conjunto en el que se robaron $1.800 millones en menos de dos meses)



Otros de los reclamos de la ciudadanía están relacionados con que la Administración y el Concejo no les han ayudado a buscar soluciones y reclaman por los giros de la Gobernación porque, según dicen, no ven que se estén realizando inversiones a fin de mejorar el servicio. De igual manera, aseguran que el alcantarillado está en pésimo estado y que cada vez que llueve el municipio se inunda y la movilidad no fluye.



De acuerdo con Hugo Rodríguez, gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá, ellos no hacen el tratamiento de agua ni el acopio, su trabajo es la distribución porque le compran el agua en bloque a la Empresa de Acueducto de Bogotá, por lo que asegura que la calidad depende de esta. “El recibo está llegando alto porque el costo está asociado a lo que cuestan la compra y distribución del servicio”, agregó.



El alcalde de Cajicá, Fabio Ramírez, le dijo a EL TIEMPO que hicieron la gestión de recursos para la construcción e instalación de un tanque de agua potable de 10.000 m³ y la red de conducción de agua principal de Bogotá hasta los tanques. También gestionan el proyecto para instalar una motobomba que genere presión al sistema con un tanque de 5.000 m³, como solución a mediano plazo, para resolver la demanda actual y futura. Tras las protestas, la Administración estimó que en 45 días habrá soluciones.

