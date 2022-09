El 20 de agosto de 2022, Wilson Albeiro Gordo y su esposa, María del Carmen Patiño, habían discutido por un problema de infidelidad que se estaba presentando de años atrás, una situación que había lacerado la tranquilidad de la familia. “Mi papá aceptó esa situación y se concluyó que cada quien viviera con quien se sintiera cómodo”, dice la hija de la pareja, Mariana Gordo, en la denuncia.





También, que el día siguiente, 21 de agosto, a eso de las 9 de la noche, María y su hija llegaron a su casa en Cajicá, Cundinamarca, después de trabajar.



Madre e hija habían pactado ponerle seguro a la puerta de la casa y no dejar entrar Albeiro para evitar problemas. “Yo le dije a mi hermano que me avisara cuando llegara para yo abrirle, pero mi mamá se equivocó y le abrió la puerta a mi papá”. Eso pasó a las 10: 24 p. m.



Ahí se desató la discusión que terminó en tragedia. “Yo escuché, desde el segundo piso, que subieron el tono de la voz”, dijo Mariana.

Luego, cuando bajó a ver qué pasaba, todo era un caos. “Vi que mi papá tenía unos alicates en la mano, y pues mi mamá como es diseñadora tenía unas tijeras de corte de tela”.



La joven se interpuso en la mitad de sus padres para evitar que sucediera una tragedia, pero no lo logró. Vio el momento exacto en el que su papá hirió gravemente a su mamá en el ojo izquierdo con la herramienta.



Luego, María salió como pudo a la calle a pedirles ayuda a sus vecinos, quienes la auxiliaron lo más rápido que pudieron. “Vi a mi mamá muy mal. Tenía mucha sangre en el rostro y en la ropa”.

Mientras la familia buscaba algo de ropa para la víctima, los vecinos llamaron a una ambulancia que nunca llegó y a la Policía para que controlara al agresor. “Cuando llegaron los oficiales se enteraron de todo y se llevaron a mi papá”.



Un vecino auxilió a la víctima, de 56 años, y la condujo al hospital más cercano, pero luego tuvo que ser trasladada a la Clínica Los Nogales, en la ciudad de Bogotá. Allí le han practicado varias intervenciones quirúrgicas y está en grave riesgo de perder el ojo izquierdo por la gravedad de las heridas. Tiene 90 días de incapacidad, y Mariana, quien también resultó lesionada, tiene 18 días de incapacidad.



La fiscal de este caso, de copnformidad con el Código de Procedimiento Penal, le imputó a Albeiro el delito de violencia intrafamiliar. “Sí se solicitó medida de aseguramiento intramuros a esta persona, pero el juez negó tal petición”.



Para el abogado de las víctimas Daniel Rubio, CEO de Maat, la firma de abogados que asumió este caso, sí hubo negligencia de la Fiscalía al imputar el delito en cuestión y no el de intento de feminicidio. “Les solicitamos a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Defensoría que observen este caso porque se trató de una persona que casi le quita la vida a su pareja, a pesar de estar con ella hace más de 20 años. Además, esto ya había pasado antes, pero ella callaba”.



Agregó que María está a punto de perder un ojo y que tiene múltiples fracturas en el rostro. “Pedimos que este hombre sea recapturado porque vamos a pedir el agravante de la pena a feminicidio en grado de tentativa”. Rubio Agregó que Albeiro está en libertad y pidió ubicarlo lo más pronto posible.

