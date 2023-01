Según la ciudadanía, en el municipio desde hace algunos días no tienen suministro de agua potable. Por esa misma razón los residentes desde el viernes 27 de enero salieron a protestar en las vías principales del municipio. Esto con el fin de que les garanticen este servicio.



Las manifestaciones en Cajicá por cuenta de la falta de suministro de agua en el municipio. Desde la semana pasada los habitantes de este sector del departamento de Cundinamarca se han congregado en diferentes lugares para protestar por las malas condiciones en las que reciben el agua que consumen.



Según los ciudadanos, el agua les llega de color café y, al menos, en dos días a la semana el servicio es suspendido.



Por estas diversas razones, la Alcaldía en horas de la noche del 29 de enero, dio a conocer que se declara el municipio en Emergencia Sanitaria y Calamidad Pública por falta de agua.



Pilar Gutiérrez, habitante de una casa en el centro del municipio, explicó que hace aproximadamente un año la presión del agua en su vivienda está muy bajita y que el problema se ha acentuado desde diciembre, porque le cortan el servicio al menos dos veces a la semana y no recibe agua potable, ya que esta le llega sucia y amarilla.

Protestas en Cajicá. Foto: Cortesía.

“Al lado de mi casa están construyendo 2.000 apartamentos, me preocupa que no nos está llegando la suficiente agua, ni un buen servicio. ¿Cómo será en unos años, cuando lleguen todas esas personas? ¿Qué cantidad y qué calidad les van a llegar a ellos y a nosotros?”, dijo Gutiérrez.



Por su lado, Laura Castro dice que este problema lleva más de tres años y que el agua que les suministran siempre llega con barro y tierra. “Este problema nos ha generado una crisis de gastroenteritis en los niños y en las personas adultas, que se están enfermando por la calidad del agua.



Los manifestantes dicen que la falta de agua también les ha vulnerado hasta el derecho a la educación, pues como no cuentan con suministro, no van a poder enviar a sus hijos a los colegios que, en el municipio, arrancan clases hoy.

Protestas en Cajicá. Foto: Cortesía.

Entre el pliego de peticiones que los cajiqueños hacen está que se intervenga la empresa de servicios públicos de Cajicá y que no se destine el dinero que dio la Gobernación de Cundinamarca para la compra de un tanque, sino para una solución que sea efectiva.



También piden que se suspendan las licencias de todas las construcciones que consumen agua y que se declare el estado de emergencia por la grave situación.

Según Castro, vocera de los ciudadanos, es necesaria la renuncia del gerente de la empresa Aguas de Cajicá, pues “no pudo solucionar el problema en tres años”, también piden que no se les cobre el recibo de agua desde noviembre.

REDACCIÓN BOGOTÁ.