En medio de una rueda de prensa, la Dirección Antinarcóticos de la Policía

Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, entregaron resultados positivos en materia de desarticulación de dos grandes estructuras criminales que se dedicaban al narcotráfico en Bogotá, especialmente, en las zonas conocidas como Las Cruces y Las nieves.



(Le puede interesar: 'No vamos a permitir ajusticiamientos macabros': Claudia López)

Facebook Twitter Linkedin

Los delincuentes se dedicaban a la distribución de estupefacientes. Foto: Policía Nacional

De acuerdo con el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá,

gracias a los vídeos de cámaras de seguridad se obtuvo material probatorio con el que finalmente fueron llevados ante las autoridades competentes 17 personas que estarían vinculadas a los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico.



Los reportes de la investigación, dan cuenta que las conformación de estos grupos delincuenciales se habría dado en los llanos orientales del país y que posteriormente se habrían radicado en Bogotá afectado diferentes localidades de la capital.



Así las cosas, dentro de las estructuras desarticuladas se encuentran ‘La Central’ y ‘Los

Chacón’, las cuales de acuerdo con las investigaciones adelantadas también habrían

comercializado estupefacientes en la localidad de Santa Fe, en el centro de la ciudad.

La Central

Esta organización criminal tendría dentro de su área de injerencia la Plaza de las Nieves, en donde se habría establecido que los integrantes de la estructura se camuflaban bajo la personificación de habitantes de calle para comercializar el estupefaciente en mínimas cantidades bajo una modalidad que podría denominarse como ‘servicio a domicilio’.



Los integrantes de esta denominada organización delincuencial utilizarían un

inmueble que funciona como hostal o ‘pagadiario’ para ocultar los estupefacientes, dosificarlos y definir los puntos de distribución. La renta

criminal de esta estructura ascendería a 10 millones de pesos diarios, los cuales habrían quedado consignado en lo que serían libros de contabilidad, como lo señaló el general Camacho.



(También puede leer: Robos y desapariciones: delincuentes usan escopolamina contra sus víctimas)



En las acciones adelantadas por los investigadores fueron capturadas nueve personas, dos de ellas ciudadanos venezolanos. En los procedimientos fueron encontrados celulares, simcard y aproximadamente $1’172.800, en su mayoría, en monedas de distintas denominaciones.

Operativo de captura Los capturados fueron hallados en una residencia de paga diario. Foto:

Los Chacón

La segunda de las organizaciones desarticuladas es conocida como 'Los Chacón'. Esta estructura tenía como zona de injerencia el sector de Las Cruces, en donde comercializarían marihuana, bazuco y cocaína. De acuerdo con la investigación adelantada por la Policía de Bogotá y la Fiscalía, parece indicar que instrumentalizaban a menores de edad y habitantes de calle para realizar las entregas a los expendedores o ‘jibaros’.



Entre las ocho capturas realizadas se encuentra la de ‘Jesús’, quien sería el responsable de adquirir los insumos en los departamentos de Meta y Nariño, además de coordinar los envíos mediante transporte formal y/o informal a Bogotá.



En las diligencias de registro y allanamiento se incautaron un arma de fuego, 15 cartuchos y cuatro millones de pesos en monedas y billetes de distintas denominaciones. La Fiscalía imputó a ‘Los Chacón’ los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.



Es importante resaltar, que la totalidad de los capturados fueron cobijados con

medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Ocho de los capturados aceptaron los cargos imputados por el ente acusador.



“Queremos, desde la Administración Distrital, reconocer el trabajo de articulación de

las entidades del Estado. Este es un esfuerzo permanente que nos permite tener

claridad de cómo operan los grupos delincuenciales, cómo debemos intervenirlos y

cómo sumar esfuerzos para obtener resultados que garanticen la seguridad de los

bogotanos”, dijo Aníbal Fernández de Soto, alcalde (e) de Bogotá.

Los cuerpos embolsados de abril

A la par con los resultados entregados en materia de capturas por microtráfico, el general Camacho, explicó que se adelantan las labores de investigación para lograr capturar a los responsables de los seis homicidios que se presentaron en Bogotá durante el último mes. Es importante aclarar que estos casos, uno ya se encuentra resulto y los presuntos homicidas judicializados.



No obstante y aunque la alcaldesa Claudia López, dijo que habían capturas por otros dos de estos casos, lo cierto es que aún no se ha conocido información detallada de los presuntos operativos. La mandataría también aseguró, que en el caso de los otros tres hombres que aparecieron muertos en bolsas plásticas ya se adelantan las investigaciones correspondientes que aún no arrojan resultados operativos.



De la misma forma, y como ya lo había anticipado EL TIEMPO, el conteo de homicidios en Bogotá no solo se reduce a los seis casos de las bolsas de basura. El general Camacho, confirmó que habría investigación en curso por otros dos homicidios en los que al parecer los sujetos aparecieron desmembrados. El móvil de este crimen sería de carácter pasional y no estaría relacionado a grupos criminales como los que se investigan en el expediente de los embolsados.



La investigación realizada por este diario también encontró que no hay reportes para otros cuatro casos de homicidio, que no tiene que ver con bolsas plásticas, que han ocurrido en la ciudad entre el 4 de abril y el 20 del mismo mes. Estos, corresponden a una pareja de aproximadamente 25 años, que el 4 de abril fue hallada con disparos en sus cabezas y abandonados en una zona rural de San Cristóbal.



El 17 de abril, en la localidad de San Cristóbal, al sur de la ciudad, donde apareció un hombre incinerado que fue dejado en una zona boscosa del sector de Juan Rey. "Se conoce que es una persona de sexo masculino. Inmediatamente, por la situación en que queda luego de ser incinerado, se hace necesario que Medicina Legal pueda establecer con propiedad qué edad tenía y quién es realmente esta persona", explicó el Teniente Coronel Alejandro Rodríguez, Comandante de Seguridad Ciudadana N°2.



Otro hallazgo confirmado es el del cuerpo de una mujer que fue abandonado en el río Tunjuelo en los límites entre Usme y Ciudad Bolívar. El cadáver fue recuperado por organismos de emergencia y las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer las causas y circunstancias de la muerte de la persona.



Finalmente, el último homicidio con similares características se reportó el 21 de abril, a las 10:30 de la mañana, en Engativá. La Policía informó de otro cuerpo, de un ciudadano venezolano de 22 años y que habría sido degollado, apuñalado cuatro veces debajo de la oreja y torturado con punzadas en cráneo y cuello.