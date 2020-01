Cae banda que robaba motos y exigía dinero para devolverlas

Un hombre al que le robaron su motocicleta después de dejarla en vía pública, fue la pista que siguieron las autoridades para desarticular una banda dedicada a la extorsión en la capital del país.

La víctima relató que días después del robo de su moto recibió una llamada en la que le exigían un millón de pesos a cambio de no desguazarla. El hombre respondía que no contaba con el dinero, y los delincuentes decidieron amenazarlo con quitarle la vida si daba aviso a las autoridades.



"Luego de varias llamadas, los extorsionistas acordaron con la víctima, el pago del dinero, sin embargo, el hombre decidió denunciar ante el GAULA de Bogotá y los investigadores de inmediato concertaron un plan para lograr capturarlos en flagrancia", explicaron desde la Policía de Bogotá.



Fue así que lograron capturar a los dos sujetos por el delito de extorsión y los pusieron a disposición de las autoridades judiciales, también recuperaron la motocicleta hurtada.



En otro caso, donde también fueron capturados tres hombres, la víctima fue un comerciante de frutas, a quien le exigían pagar 1'600.000 mil pesos, a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia.



"En el transcurso de las indagaciones y la recopilación de las pruebas, los investigadores lograron corroborar que uno de los capturados era familiar del ciudadano, quien se aprovechaba de la información personal que conocía, para usarla en su contra", informaron las autoridades.



Gracias a la denuncia de la víctima, los tres sujetos quedaron en evidencia, justo cuando pretendían recibir el dinero exigido, logrando su captura y la judicialización por el delito de extorsión agravada tentada.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET