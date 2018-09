AUDIO. ‘Si avisan o bloquean tarjetas, se mueren todos’: extorsionista

Tras la captura de otros cuatro miembros de la banda ‘los Selectores’, denominados así por marcar a sus víctimas en prestigiosos bares y discotecas para drogarlos, secuestrarlos, robarlos y hasta causarles la muerte, la Policía de Bogotá dio a conocer los audios de cómo eran las llamadas que hacía esta tenebrosa organización para cobrar por la liberación de aquellos que caían en sus manos.

En los audios interceptados por investigadores del Gaula de la Policía, una mujer en tono amenazante le dice a un ciudadano de acento extranjero que no bloquee las tarjetas y que no les avise a las autoridades porque se mueren todos.



–Pásame a mi amigo, déjalo ir –suplica.

–Más tarde llamo para que hable con él, ¿entendido? Necesito que no bloqueen las tarjetas. ¿Usted le avisó a la Policía? Si llegan a avisar o a rastrear las llamadas, se desata una balacera y se mueren todos. Si se bloquean las tarjetas se olvidan de él –dice la mujer amenazante.



–Nosotros enviamos la plata, déjalo ir.

Audio revela cómo extorsionan a una víctima Una mujer le exige dinero a un extranjero para liberar a su amigo secuestrado. El audio embebido no es soportado

La conversación se da tras el secuestro de un turista europeo a quien le suministraron droga en un bar en la Zona T, se lo llevaron y luego contactaron al compañero de viaje para que consigne en las cuentas de las tarjetas del secuestrado.



El hombre pide que le manden fotografías como prueba de vida, pero la mujer le insiste que ellos son los que mandan. Las voces de clemencia no son escuchadas y la mujer cuelga.



Entre los últimos capturados están ‘Cristian’, ‘Stuart’, ‘Morocho’ y ‘Mono’, a quienes se les acusa del hurto y secuestro de “un ciudadano austriaco, a quien mantuvieron retenido durante tres días, mientras hurtaban sus cuentas y, no obstante, contactaron a sus amigos y familiares para exigirles más dinero, a cambio de no atentar contra su vida”.



A estos miembros de la organización les imputaron los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado y concierto para delinquir. Solo uno de ellos aceptó cargos.



Estos hombres estarían comprometidos en más de 15 hurtos con el uso de escopolamina en diferentes sitios públicos de sectores exclusivos de la ciudad.



Según la investigación, se les atribuye el secuestro y posterior homicidio del médico de la clínica Méderi Carlos Fabián Herrera Merchán, en mayo del año pasado, “a quien al parecer, y según el dictamen de los expertos, le fue suministrada una dosis mayor de lo que su cuerpo podía soportar, lo que le ocasionó la muerte”, señala el comunicado oficial.

También, dice la Policía, estarían involucrados con la muerte del ingeniero Felipe Andrés González Pacheco, “a quien, mediante engaños, lograron llevar hasta un establecimiento en la localidad de Chapinero, donde le suministraron una sustancia, y al día siguiente se logró ubicar su cadáver; mientras que los sujetos aprovecharon para vaciar sus tarjetas bancarias”.



La operación de rastreo, seguimiento y captura se adelantó dentro del plan de choque ‘El que la hace la paga, seguridad con legalidad’, que busca resultados para la tranquilidad ciudadana.



Con este ya son 12 los capturados de la organización calificada por las autoridades como una de las más tenebrosas que opera en la ciudad.



BOGOTÁ