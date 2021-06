Movilidad en Bogotá: así avanzan las manifestaciones este domingo

Este domingo 6 de junio, Bogotá podría ver nuevas movilizaciones o plantones en el marco del Paro Nacional.



A continuación, le contamos más sobre algunas de las protestas convocadas y le informaremos sobre el estado de la movilidad este domingo:

Las protestas convocadas

Cadena humana: El Comité Nacional de Paro convoca a un 'corredor humano' que vaya desde el Aeropuerto El Dorado -a donde llegará hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- hasta la Torre Colpatria. La actividad comenzará a las 9 a.m.

Los bogotanos salieron por la calle 26 desde la Torre Colpatria hasta el Aeropuerto El Dorado para formar un cordón humano recibiendo a CIDH. Foto: Néstor Gómez - El Tiempo

Se esperan además otros plantones comunitarios en Portal Américas, Suba (Plaza Fundacional) y Tunjuelito (Parque Tejar de Ontario).

Minuto a minuto:

7:27 p.m.: Opreación de TransMilenio



Calle 26: Por manifestaciones se dejan de operar las estaciones entre Quinta Paredes y el Portal Dorado. Indígenas Misak, en la calle 26 con carrera 50, denuncian que la fuerza pública no permite el paso de la caravana.



Soacha: Por manifestaciones, toda la troncal está fuera de servicio. Las operaciones llegan hasta el Portal Sur.



Américas: Portal Américas dejó de operar desde las 6 p.m. La flota va hasta Banderas y hace retornos.

5:58 p.m.: Grandes manifestaciones



Estas son las protestas que se reportan a la hora:



Portal Américas: 700 personas. Hay afectación vial en la avenida Ciudad de Cali.



Puente La Dignidad: 20 personas. Hay afectación vial en la Caracas.



Carrera 50 con calle 26: 250 personas y tres chivas. Indígenas Misak denuncian que la fuerza pública no permite el paso de la caravana.



Autopista Sur con calle 22: 50 personas. Hay afectación vial.

5:38 p.m.: Bloqueos en Quinta Paredes



Por manifestaciones en este punto de la calle 26 dejan de operar las estaciones Recinto Ferial y el Portal Dorado.

4:35 p.m.: Actualización



TransMilenio reporta que se restablece el paso normal por la calle 26 y que hay bloqueos intermitentes a la altura del Portal Américas.

4:02 p.m.: Actualización



A la hora, estos son los plantones que se mantienen:



Calle 26 con avenida Ciudad de Cali: 20 personas. Hay afectación vial.



Portal Américas: 300 personas. Hay afectación vial.



Puente La Dignidad: 20 personas. Hay afectación vial.

2.46 p.m.: ¿Qué plantones siguen en pie?



La Secretaría de Movilidad reporta 20 personas en la calle 26 con avenida Ciudad de Cali.

2:14 p.m.: ¿Cómo va el cordón humanitario?



Este es el reporte de plantones que entrega la Secretaría de Movilidad:



Calle 26 con avenida Ciudad de Cali: 40 personas. Hay afectación vial.



Calle 26 con NQS: 40 personas. Hay afectación vial.



Calle 26 con carrera 50: 10 personas. Hay afectación vial.



Calle 26 con carrera 68: 20 personas. Sin afectación vial.



Carrera 7 con calle 26: 150 personas. Sin afectación vial.



Calle 26 con avenida Boyacá: 60 personas. Sin afectación vial.

Opciones de transporte con el cierre de Portal Américas a las 6 p.m Foto: TransMilenio

1:51 p.m.: Portal Américas cerrará más temprano



TransMilenio informó que por el desarrollo de la Feria Móvil Comunitaria, el Portal Américas cerrará a las 6 p.m.

12:49 m: Novedades en TransMilenio



TransMilenio reporta bloqueos intermitentes en la calle 26 con carrera 81. Toman la decisión de suspender el servicio de alimentación del Portal El Dorado.



A los viajeros que se dirijan al aeropuerto se les recomienda llegar con tiempo extra de anticipación por las afectaciones viales que se generan en la zona.

12:23 m: Se suspenderá un tramo de la ciclovía



La Secretaría de Movilidad confirmó que se suspenderá la ciclovía desde las 12 m. en el tramo de la calle 26 entre la avenida Boyacá y la carrera 96.

#ATENCIÓN 🚨



Si eres usuario de la #Ciclovía, ten en cuenta que desde las 12 del medio día no está funcionando el tramo de la calle 26 entre av. Boyacá y carrera 96 I. pic.twitter.com/FkYnTnHBKV — 🟨🟥 Recreación y Deporte (@IDRD) June 6, 2021

11:30 a.m.: Comienzan las manifestaciones



Portal Américas: Concentración de 70 personas con afectación vial en la avenida Ciudad de Cali sentido Norte Sur.



Calle 26 con Avenida Ciudad de Cali: Plantón que hace parte de la cadena humana. Movilidad reporta "afectación vial a la hora, de un carril sentido Occidente - Oriente calzada lenta, aforo aproximado de 40 personas"



Centro Memoria: Plantón que hace parte de la cadena humana. No hay afectación vial.

¿Cómo funcionará TransMilenio hoy?

Este domingo, hay 50 estaciones fuera de servicio:



Troncal Américas

1. Patio Bonito

2. Biblioteca Tintal

3. Transversal 86

4. Mandalay

5. Av. Américas - Av. Boyacá

6. Marsella

7. Pradera

8. Distrito Grafiti

9. Puente Aranda

10. Carrera 43

11. Zona Industrial

12. CDS-Carrera 32

13. San Façon - kr 22

14. De la Sabana



Troncal Caracas Central

15. Avenida Jiménez (por la Caracas)

16. Calle 72

17. Calle 76

18. Calle 19



Troncal Caracas Sur

19. Olaya

20. Socorro

21. Fucha

22. Hortúa

23. Hospital

24. Nariño

25. Quiroga



NQS Sur

26. General Santander

27. NQS calle 30 sur

28. Venecia



NQS Extensión Soacha

29. Despensa

30. León XIII

31. Terreros

32. San Mateo

33. Bosa



Troncal Carrera 10

34. Av. 1 de Mayo

35. Policarpa

36. San Bernardo

37. San Victorino

38. Las Nieves

39. San Diego

40. Country Sur



Troncal Calle 26

41. Centro Memoria

42. Modelia



Calle 80

43. Quirigua

44. Polo

45. Escuela Militar



Troncal Calle 6

46. Guatoque- Veraguas

47. Tigua-San José



Troncal Eje Ambiental

48. Museo del Oro



Troncal Suba

49. Suba-Transversal 91



Troncal Norte

50. Héroes



Algunas de estas, sin embargo, funcionarán con el modelo de operación en contingencia, es decir, operan en horarios especiales.



1. León XIII

(de 4 a 10 a.m. y de 3 a 8 p.m.)



2. San Victorino

(4 a 10 a.m. y de 3 a 8 p.m.)



3. Calle 76 solo para descenso de pasajeros

(de 4 a 10 a.m.)



4. Héroes solo para descenso de pasajeros

(de 4 a 10 am)



5. Marsella

(de 4 a 10 am y de 3 a 8 pm)

