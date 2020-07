'Dijeron que se iba al Cementerio Central por crematorios copados'

EL TIEMPO comprobó en el Cementerio Central el caso de un hombre que asegura que su familiar que murió de un infartó pero que fue catalogado como sospechoso de covid-19 y que fue trasladado al Cementerio Central.

Se trata de Evacio Suárez Calderón, el cuñado de José Elí Cartagena Torres, quien murió el lunes 27 de julio a las 6 de la mañana.



(Le puede interesar: La localidad más grande de Bogotá entra en cuarentena)



“El dictamen médico dice que fue un infarto y tuvimos el cuerpo por más de 15 horas esperando a que la EPS lo recogiera”.



Finalmente, quienes lo recogieron fue el personal de La Cruz Roja a las 4:30 de la tarde y a las 9:30 llegó la carroza fúnebre a retirar el cuerpo. “Luego nos informaron que mi cuñado era posible covid-19 pero nosotros sabemos que él no tenía ninguna enfermedad. No le hicieron ninguna prueba y nunca estuvo en un hospital simplemente sufrió de un infarto”.

José Elí Cartagena Torres tenía 60 años. Foto: Archivo particular

Luego les dijeron que iba a ser cremado, que se iba a hacer una velación de cenizas y que luego se hacía la ceremonia de exequias en Capillas de la Fe. “Pero ayer a las 4:30 de la tarde nos dijeron que mi familiar iba a ser trasladado al Cementerio Central a exhumación, es decir, a entierro porque los hornos habían colapsado, que había muchos cuerpos y no podían cremarlo”.



(Lea también: Restaurantes de nueve zonas se alistan para piloto de apertura)



A las 7:30 de la noche lo llamaron de la funeraria para que se presentara a las 7:30 de la noche para hacer la documentación y recibir la información de la bóveda y el pabellón en el que iba a estar su familiar. “Pero hoy llegó aquí al Cementerio Central a las 8:15 de la mañana y sale la administradora y nos dice que no podemos ingresar sino a firmar los documentos. Nos van a dejar con la incertidumbre de saber si realmente es el cuerpo de mi familiar”.



Evacio dice que ha visto carros que ingresan con cuerpos en bolsas y no en cajones. “Esto es un atropello, se aprovechan de nuestro dolor”. EL TIEMPO ha estado en el lugar y en muy corto tiempo han entrado ocho carro fúnebres más.



Quienes conocen el movimiento del lugar dicen que esta situación se sale de lo que pasa en un día normal. "Hay mucha gente llorando afuera, las imágenes son muy tristes", dice un ciudadano que trabaja a las afueras del cementerio.

La Uaesp ya tiene conocimiento de este caso y está por verificar si en realidad hubo un traslado a este cementerio por temas de ocupación de crematorios o contenedores.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com