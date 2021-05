Cada vez más pobres | Opinión

Más de un millón de bogotanos sobreviven con menos de 178.607 pesos mensuales; es decir, el 13,3% de la población está en situación de pobreza extrema. Una realidad dramática.



La cifra se desprende del más reciente informe publicado por el DANE, en donde se estima, además, que el 40% de los capitalinos se encuentra en condición de pobreza monetaria. Eso significa 2 de cada 5 personas.

Ómar Oróstegui Foto: Ómar Oróstegui

Por supuesto, la pandemia empobreció más a la gente, un fenómeno que impactó a todos los centros urbanos con altos niveles de informalidad laboral. No obstante, antes de la llegada del covid-19 ya venía subiendo la pobreza en la ciudad y pocos le estaban prestando la atención que requería. Desde el 2015 se evidencia una tendencia sostenida en el aumento del indicador. El salto más alto se registra entre el 2018 y 2019, cuando pasamos de 12,4% a 27,2%. Lo peor de esta situación es que en tan solo 5 años se multiplicó por cuatro el número de pobres. Estamos hablando de 3.357.585 personas.



La pandemia tiene parte de culpa, pero también las medidas que tomaron los gobiernos para mitigar su velocidad de propagación, que junto con otros factores -como la desaceleración económica, el desempleo y la migración de personas en condición de pobreza- terminaron afectando el esquema fiscal que tienen los gobiernos locales para atender la demanda creciente por subsidios y ayudas estatales, lo que hoy nos tiene en una compleja situación.

En este escenario de crisis sanitaria, pobreza y desigualdad económica, son los jóvenes y las mujeres cabeza de hogar los más afectados. En cada caso, el desempleo ronda hoy el 30% y 21%, respectivamente.

Durante varios años, Bogotá ha realizado grandes esfuerzos que no se pueden desconocer, pero aún nos falta mejorar los instrumentos de focalización de subsidios y ampliar los programas de seguridad alimentaria y canasta básica de alimentos para mujeres gestantes y lactantes, población con discapacidad y tercera edad con deficiencias nutricionales. No se puede descuidar el tema de la desnutrición crónica, que de un tiempo para atrás viene registrando valores preocupantes en la primera infancia.



Hay hambre en muchas familias bogotanas y dificultades económicas en la clase media que no siempre son identificadas por los instrumentos clásicos para medir la pobreza.



La escasez de alimentos y las interrupciones en la cadena de suministro que han venido ocurriendo, durante estos días, en las carreteras del país, están teniendo un impacto en el precio de los alimentos y la inflación, donde los pobres terminan siendo los más afectados.



No podemos permitir que se amplíen las brechas en la pobreza urbana y la inequidad social en la ciudad. Es necesario evaluar las estrategias de intervención social para reducir la pobreza, a la luz de su impacto en la calidad de vida.

En este sentido, hay que prestarle atención a las condiciones del mercado laboral, pues los trabajadores con bajos ingresos y bajo nivel educativo correrán el riesgo de caer en pobreza y aumentar la vulnerabilidad de todo su grupo familiar, dado que carecen de activos para subsistir.



En cualquier escenario, son fundamentales las estrategias gubernamentales para focalizar mejor los subsidios económicos y la política social hacia los grupos más vulnerables a los choques económicos y la pobreza.



El covid-19 ha generado incertidumbre, disminuido el gasto y limitado la producción. Si la confianza es frágil entre consumidores y empresas, será difícil asegurar un crecimiento de la demanda. Si, por el contrario, los gobiernos actúan rápidamente con políticas públicas para la recuperación económica, se puede lograr un efecto positivo, aunque moderado, en los ingresos, la inversión de capital y la demanda laboral.



No hay que olvidar que es el Estado, y no el sector privado, quien tiene la capacidad de proteger a sus ciudadanos ante situaciones como las que generó la pandemia, con apoyos financieros, entrega de subsidios y ayudas sociales a los sectores más afectados y en riesgo de caer en la pobreza. Para ello, es necesario garantizar los ingresos fiscales para hacerlo y combatir, sin descanso, la corrupción.

ÓMAR ORÓSTEGUI

FUTUROS URBANOS

En Twitter: @OmarOrostegui