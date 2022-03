Uno de los mayores retos de la administración de la alcaldesa Claudia López ha sido el control de la inseguridad en la ciudad. A esto se ha unido el esfuerzo por alejar a los jóvenes de las redes delincuenciales de Bogotá y ofrecerles oportunidades para su desarrollo.



No obstante, según las estadísticas de la Secretaría de Seguridad, en Bogotá cada mes son arrestados 72 jóvenes entre los 14 y los 17 años por estar involucrados en algún delito de alto impacto. Al cierre de 2021, la cifra de adolescentes judicializados llegó a 857, mientras que en el 2020, año de plena pandemia, la cifra de jóvenes que infringieron la ley y fueron aprehendidos subió a 1.086.



De acuerdo con Martha Lucía Gutiérrez, directora del Observatorio Javeriano de Juventud, la incidencia de los adolescentes en la comisión de delitos está atravesada por factores básicos de la supervivencia. “En el caso de los adolescentes de los estratos 2 y 3, son ellos los encargados de asumir responsabilidades en sus hogares cuando hay ausencia de alguno de los padres, y en muchos casos los adolescentes tienen la carga de tener que aportar económicamente para la subsistencia de las familias”, afirma.



Según la investigadora es claro que en familias recompuestas, en las cuales faltan elementos de conformación, se dan los escenarios perfectos para que los adolescentes sean atraídos por los grupos delictivos. “Las estructuras criminales les ofrecen tres cosas claras a los jóvenes: ingresos fáciles que ayudan a subsanar las falencias del hogar; el sentimiento de pertenencia a un grupo, y el reconocimiento o valor social por el desarrollo de determinada tarea”, dice.



Al revisar los datos delictivos de los adolescentes en la ciudad se puede evidenciar que es en el hurto a personas, con 410 casos en 2021 y 580 en 2020, en el que más participan los jóvenes de entre 14 y 17 años; luego, en porte y tenencia de estupefacientes, que en 2021 dejó 86 capturados y 125 en 2020. El porte de armas, con 55 adolescentes retenidos en 2021 y 42 en 2020, y finalmente, los delitos sexuales, que en los dos últimos años registraron cuatro casos dentro de esta población.



Sin embargo, existen zonas de la ciudad en donde los delitos se cometen de forma más contundente y donde los grupos delictivos hacen mayor presencia entre la juventud. Por ejemplo, en el homicidio es Ciudad Bolívar la localidad que más reportes de esta conducta tiene, con 207 casos durante 2021; el hurto a personas, de automotores, bicicletas y celulares se concentra en Kennedy, con un registro combinado de 20.183 casos, y es también el lugar de la capital en donde las lesiones personales dejan más víctimas, con un registro de 2.933 reportes en 2021.



“Los jóvenes de la ciudad y del país en general son una población a la que les hemos fallado, son golpeados por la vida y todos: la sociedad, el Estado, la familia les han quedado mal (...), la falta de cohesión entre la educación y empleo ha hecho que opten por abandonar las aulas y esto hace un caldo de cultivo perfecto para que caigan en la delincuencia” señaló Gutiérrez.



Francisco Alvarado, experto en psicología del comportamiento de la Universidad Nacional, explicó que los adolescentes y jóvenes son más propensos a estas conductas por factores claves como una formación en valores familiares débil y la ausencia de una figura de autoridad en el hogar. Según Alvarado, “esto hace que la juventud no pueda seguir las reglas sociales, lo que, combinado con la menor capacidad de controlar los impulsos, hace que sean más proclives a seguir comportamientos riesgosos, entre ellos cometer actos violentos o delictivos”.



La alternativa al delito

A pesar de que en lo corrido de 2021 fueron 857 jóvenes los que cayeron en las redes del delito y como consecuencia de ello ingresaron a algún centro de reclusión para menores, desde hace siete años el Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa le apuesta a la resocialización como forma de devolverles la dignidad tanto a los adolescentes que cometieron algún delito como a las familias de las víctimas o afectados por esta conducta. Hoy son 1.500 jóvenes los que han completado su proceso de resocialización en Bogotá.



De acuerdo con Iván Torres, director del programa distrital, la intención de esta estrategia es arrebatarle a la delincuencia los jóvenes de la ciudad. “Al principio no fue fácil. Comenzamos con delitos que fueran de impacto pero suaves; teníamos muchos pelados por hurto, por tráfico de estupefacientes y por violencia intrafamiliar, entonces contratamos un equipo con un abogado, dos psicólogos, un trabajador social, un terapista ocupacional y los pusimos a hablar con los chinos. Ahí logramos que 15 jóvenes empezaran a entender las implicaciones de sus acciones. Ahora tenemos casos más graves de homicidio o delitos sexuales”, explica el funcionario.



El programa está basado en la figura del principio de oportunidad, que les brinda a los adolescentes la posibilidad de pausar su condena y someterse a un proceso de trabajo social, personal y de recuperación emocional con el cual se busca que estos sean conscientes del error que cometieron y hallen la forma de restaurar tanto su conducta como el daño causado a un tercero.



Un encuentro de perdón

Hace seis años la vida cambió por completo para Marta Castro cuando su hijo Santiago, de 15 años, fue asesinado por un grupo de hombres que lo apuñalaron en repetidas ocasiones durante una riña. Sin embargo, ese día la vida no solo iba a cambiar para Marta y su hijo, sino para Andrés, otro joven de 14 años que en su mano sostuvo el puñal con el que murió Santiago. A Andrés, la justicia lo agarró y desde entonces paga una condena por homicidio que se le ha llevado cuatro años de su juventud y todavía espera cobrarle 15 meses más de libertad.



Tanto Andrés como Marta perdieron en medio de la tragedia, pero el año pasado el Sistema Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa logró un reencuentro entre Marta y el asesino de su hijo.



Marta sostiene que no cambiaría nada de todo lo que ha ocurrido, porque la muerte de su hijo logró salvar la vida de otro joven que se encontró con el programa, y dice que puede mirar a los ojos a Andrés y ver en él mucho de lo que Santiago le dejó.



“Mi hijo empezó a consumir marihuana a los 13 años, me duele decirlo, pero así fue; sin embargo, él mismo quiso salir de eso porque creía que había algo mejor. Eso mismo es lo que quiero para Andrés, que se recupere y salga adelante con todos los proyectos que tiene”.



Por su parte, después de casi cinco años de condena Andrés afirma que sueña con ser abogado y ayudar a muchos jóvenes que como él cometieron delitos y están en prisión. Aunque es consciente de que nada de lo que haga podrá cambiar lo que fue, ahora puede mirar a los ojos a la madre de su víctima. “Yo pienso en mi mamá y en el dolor que le cause, no sé qué hubiera pasado si a ella le hubieran matado a su hijo. Me arrepiento de lo que hice, pero siento que si eso no hubiera sido así, nada en mi vida hubiera cambiado y yo seguiría siendo un delincuente”, dice.

Cómo Andrés, ahora son 1.500 los jóvenes que han recuperado su lugar en la sociedad, que tienen acceso a la educación y a la posibilidad de un empleo.



Entre los adolescentes que pueden acceder al principio de oportunidad y finalizar el proceso con éxito, el porcentaje de incidencia en delitos es de apenas 4 por ciento; mientras que en el grupo de los que son sometidos a la justicia ordinaria la probabilidad de que sigan delinquiendo luego de la pena es de 60 por ciento.

