Cada día se denuncian 17 robos en residencias en Bogotá

El robo en un conjunto residencial registrado el sábado pasado, en el sector de Santa Bárbara, en Usaquén, alertó a las autoridades y los expertos en seguridad por la evidente preparación y capacidad operativa que mostró tener la banda delincuencial que cometió el atraco, en el cual, de nuevo, un asaltante se hizo pasar por domiciliario.



El saldo de este caso: tres apartamentos asaltados.

Entre enero y mayo pasado hubo 17 denuncias por hurto en residencias cada día. En total fueron 2.672 casos en los primeros cinco meses del 2020, un número muy inferior a los 4.257 del mismo periodo del 2019.



Y si bien hay una disminución de este y otros indicadores delictivos en la ciudad, al comparar meses de los dos periodos, hay que recordar que hace un año la ciudad funcionaba con normalidad y en este ha estado atravesada por la cuarentena a causa de la pandemia de covid-19.



“Esas cifras tempranas de la Administración en materia de seguridad son un error, dar resultados de una disminución del hurto de más del 30 por ciento es histórico, pero no es verdad. Eso es porque todos hemos estado encerrados, confinados, no porque sea producto de una gran política de seguridad”, alertó Néstor Rosanía, director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz. Y agregó: “Ese sofisma de seguridad lo que va a generar es un efecto búmeran que ya se empieza a ver”.



En esto coincidió Marisol Gómez, concejal de Bogotá Para la Gente, quien afirmó que es por lo menos “engañoso o impreciso” comparar mes contra mes. Añadió que con casos como el hurto en el conjunto residencial de Santa Bárbara ya se están empezando a ver los primeros signos del rebote de inseguridad y delincuencia que se tiene estimado para la pospandemia.



Hugo Acero, secretario de Seguridad, explicó que él no está modificando la forma de presentar las cifras y dijo: “El año entrante, cuando tenga que comparar abril del 2020 con el de 2021, yo voy a tener todos los problemas de este mundo, porque abril de este año fue un mes atípico”.



Sobre los hurtos en residencias, dijo que antes de que se declarara la cuarentena por la pandemia, con corte al 19 de marzo del 2020, este delito había bajado un 20 por ciento frente el mismo periodo del 2019. Además, explicó que con la Fiscalía y la Policía están adelantando investigaciones para desarticular las bandas dedicadas a esto.

“En todos los hurtos hay estructuras organizadas y hay estructuras menos organizadas. Hay delincuentes que se van a probar llaves, mientras otros hacen inteligencia. Y precisamente a raíz de esto pedí buscar casos similares de años pasados, y hay como ocho idénticos. Esto lo que confirma es que tenemos estructuras especializadas”, señaló.



Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, expresó que la reactivación de los delincuentes dedicados a este delito está marcada por cuatro modus operandi.

“El primer mecanismo es por engaños; se hacen pasar por domiciliarios, por trabajadores de grupos de salud para covid-19, por funcionarios públicos o representantes de servicios públicos, y las personas, sin violencia, les permiten el ingreso. Ya adentro, con escopolamina o amenazas, sacan los elementos”, dijo.



Otros, según Nieto, se dedican a hacer seguimiento de la vivienda, con diarios de campo para ver la vulnerabilidad de la casa, a qué hora queda sola, si hay menores de edad que se puedan engañar, verifican la videovigilancia. Otra modalidad es la conocida como llave maestra, y, finalmente, cuando se ejerce violencia en el momento de ingresar.



Para el analista internacional y experto en seguridad Jairo Libreros, pareciera que “un sector del crimen organizado aprovechó las circunstancias para fortalecerse en inteligencia. Lograron establecer las nueva rutinas de vigilancia del espacio público por parte de la Policía, y la capacidad de respuesta frente a la comisión de un delito”, opinó.



De acuerdo con lo expresado por Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá, este tipo de hechos se presentan cada tanto en la capital del país, y para desarticular estas bandas es necesario afinar la alianza entre Policía, Fiscalía y Distrito.



“Deben ser combatidas con procesos de investigación criminal e inteligencia, que permitan desmantelar la banda completa”, sugirió Mejía. Ante hechos de inseguridad como este, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, convocó un consejo de seguridad conjunto con el Gobierno Nacional. “Hoy 10 % de la Policía de Bogotá está en licencias y 20 % en cuarentena por covid-19”, manifestó en Twitter.

Policía lanza la estrategia ‘Todos contra el hurto’

La Policía de Bogotá dio inicio este martes a la estrategia ‘Todos contra el hurto’, con la que busca unir esfuerzos institucionales y contar con el apoyo de la ciudadanía para reducir este fenómeno en la ciudad. El coronel Necton Lincon Borja, comandante operativo de la Metropolitana, explicó que para el caso de hurto en residencias se creó una red con las empresas de seguridad privada, ya que el 90 por ciento de los conjuntos cuentan con este servicio.



“Llevamos un mensaje a los ciudadanos de localidades donde predominan los conjuntos residenciales, de trabajo en conjunto con vigilancia privada, control en ejes viales de mayor tránsito de vehículos y motos. De manera especial, un control a los domiciliarios; recordemos que en los últimos hechos se han usado falsos domiciliarios”, señaló el oficial.



Este año se ha capturado a 62 delincuentes disfrazados de domiciliarios. Autoridades y las empresas repartidoras están buscando opciones para identificar plenamente a estas personas.

