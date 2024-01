Cachorro que fue abandonado en el techo de una estación de TransMilenio busca hogar

"Un cachorro trepador ahora busca hogar", expresó este sábado el servicio de TransMilenio luego de que un perrito fuera encontrado en el techo de una estación en el sur de Bogotá.



Los funcionarios del sistema se percataron de la presencia del animal porque este lloraba angustiado.

El pequeño animalito, de raza criolla, fue encontrado sobre las 10 de la mañana de este 6 de enero, sobre el techo de la estación de San Mateo, inmediaciones del municipio de Soacha.

Perrito en techo de estación. Foto: TransMilenio.

Los presentes sintieron el temor del animal, que ladraba pidiendo ayuda, pues estaba a una altura considerable y no podía bajar. Los funcionarios del sistema tampoco lograron alcanzarlo y los llantos del cachorro no paraban.



"En San Mateo, nuestro equipo notó una inusual visita en el techo de la estación. Un cachorro se había subido, no podía bajarse y ladraba con angustia", añadió TransMilenio.



Se hizo necesaria la presencia de servicios de rescate, por lo que el sistema se contactó con los Bomberos de Soacha, quienes llegaron a los pocos minutos y bajaron al animal.



"Asustado y nervioso, cuando estuvo abajo, salió corriendo hacia la avenida, pero nuestro equipo logró alcanzarlo y prevenir un accidente", añadieron.



En canino está a salvo y al revisar su estado de salud no se encontró ningún daño. No portaba identificación y fue apodado como Mateo.



"Este amiguito intrépido se encuentra listo para encontrar un hogar que lo mantenga a salvo", expresaron a la comunidad, la cual se puede contactar con el sistema en caso de tener interés de hacerlo parte de su familia.

Varios usuarios se preguntaron cómo llegó el animal hasta allá y pide al sistema que revisen cámaras de seguridad, ante la preocupación de que una persona malintencionada lo haya abandonado en esa situación.

