En el marco de la polémica generada en los últimos días por la construcción de la primera línea del metro, en la cual se discute si debería ser elevado o subterráneo, surgieron varios interrogantes acerca de otros proyectos que se podrían ver afectados por la advertencia del Gobierno Nacional de suspender los recursos si no se hacían las modificaciones propuestas.



Las declaraciones del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en las cuales manifiesta que las inversiones en los proyectos de la ciudad podrían parar si no se tienen en cuenta los cambios en los diseños del metro, han generado incertidumbre sobre el futuro de varias megaobras, entre las cuales está el cable aéreo de San Cristóbal.



Según el IDU, el sistema tendría con 2,8 kilómetros de longitud, contaría con 13 estaciones, desde el Portal 20 de Julio hasta el barrio Altamira y su construcción tardaría aproximadamente 30 meses.



Este proyecto, que se adjudicaría el próximo 10 de marzo, requeriría la adquisición de 151 predios y tendría un costo de 341 mil millones de pesos, sin embargo, su financiación estaría en riesgo ya que no se contaría con los recursos que aporta la Nación, que son del orden del 70 por ciento, por lo que el Distrito tendría que asumir nuevos compromisos legales para su ejecución.

Bogotá se merece el mejor metro posible hoy. Soy guardian del dinero público nacional y con el financiaremos obras que de verdad lleven calidad de vida a la gente.



Me afanas para malversar, no lo haré. https://t.co/Mm2OPZqaAR — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 4, 2023

Según Germán Prieto, experto en movilidad, en el escenario de no contar con la inversión de Gobierno, se debería replantear el análisis financiero del proyecto, presentar nuevamente un cupo de endeudamiento u otra fuente de financiación y esperar que este sea aprobado por el Concejo.



Entre los proyectos que también se verían afectados por la falta de financiación están la segunda línea del metro, la modernización de la calle 13, el Regiotram del Norte y también los cables aéreos de Monserrate- Reencuentro, que actualmente no tienen convenio de cofinanciación.



Ante este panorama, analistas y ciudadanos coinciden en que se debe acudir al diálogo entre los gobernantes para que puedan zanjar las diferencias y permitan el desarrollo de dichas obras, las cuales son vitales para mejorar las movilidad en la capital.



