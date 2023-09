En la segunda tanda de candidatos al Concejo de Bogotá, cinco de ellos pertenecientes a todas las orillas políticas de la ciudad le respondieron a EL TIEMPO por sus banderas de campaña y los objetivos que seguirán una vez logren un asiento dentro del cabildo distrital. Las propuestas son variopintas y van desde mejorar la infraestructura de la ciudad, trabajar por la aprobación de las plataformas digitales de transporte, desmonte de algunas secretarías y planes contra la inseguridad.



Sandra Forero: Centro Democrático

Sandra Forero, del Centro Democrático

Sandra Forero Ramírez es arquitecta de la Universidad Piloto de Colombia y urbanista de la Universidad Sorbona de París. Madre de dos hijos. Fue presidenta del gremio de la construcción, Camacol, durante 12 años y la primera mujer en presidir el Consejo Gremial Nacional.



Trabajó en el sector público en la Secretaría Distrital de Planeación y en el Ministerio de Vivienda, donde puso en marcha una de las primeras políticas públicas urbanas y de vivienda que se ha formulado en el país. Sus propuestas son más vivienda e infraestructura social en urbanismo de calidad: duplicar la construcción de vivienda formal y proteger el empleo de los trabajadores de la construcción.



Para las mujeres propone un centro con protección, formación y empleabilidad, también dejar hacer al microempresario, al tendero y al emprendedor y más seguridad democrática.

Nicolás Gómez: Bogotá más fuerte

Nicolás Gómez, de Bogotá más fuerte

Con 25 años, Nicolás Gómez Arenas es el candidato cabeza de lista más joven para estas elecciones al Concejo. El representante de la coalición Bogotá Más Fuerte es politólogo y comunicador, y espera llegar al cabildo distrital para ejercer control político al alcalde de turno “sin importar cuál sea su ideología, con el fin de salvaguardar los recursos de nuestra capital”.



Otra de sus principales propuestas se llama “Menos burocracia, más policías”, y busca “bajar de 15 a 10 secretarías, fusionándolas para lograr un billón de pesos de ahorro para reinvertirlo en 3.000 cupos carcelarios nuevos que sí necesita la ciudad, en una segunda cárcel distrital. Esto con el fin de combatir el hacinamiento y la impunidad de Bogotá”, aseguró.



En cuanto a las obras que se adelantan en la capital, dijo que busca “premiar con alguna prima o bono a los contratistas que hacen las cosas bien, que terminan a tiempo sin adiciones presupuestales”.



"Vamos a ejercer control político al alcalde de turno y a salvaguardar los recursos".

Juan Javier Baena: Nuevo Liberalismo

Juan Javier Baena, del Nuevo Liberalismo

Juan Baena es abogado de la Universidad del Rosario y actualmente ya es concejal en la corporación.



En su segunda aspiración, el candidato asegura que uno de sus ejes de trabajo desde el cabildo distrital será la transformación de la Policía para lograr que los uniformados se dediquen a perseguir a los delincuentes y no tengan que desgastar sus capacidades en labores administrativas que podrían asumir otras dependencias del Distrito.



También señala que es importante trabajar para constituir la Gerencia del Tráfico y así poder identificar los lugares con más nudos viales en la ciudad; según Baena, hoy en día Bogotá no tiene una herramienta que permita identificar estos puntos y por esa razón es que “no rueda y parece un parqueadero de 7 millones de personas".



Finalmente, dice que trabajará por las personas en condición de incapacidad asegurando un paquete de derechos básicos a los que esta población debe tener acceso en la capital."La policía debe perseguir ladrones y no estar haciendo labores administrativas".

Manuel José Sarmiento: Dignidad y Compromiso

Manuel José Sarmiento, de Dignidad y Compromiso.

Manuel José Sarmiento, cabeza de lista del partido Dignidad y Compromiso para el Concejo, lleva dos periodos en el cabildo distrital y quiere llegar a un tercero para continuar acompañando “importantes luchas en defensa del patrimonio público como la ETB, la red pública hospitalaria, la operadora pública de transporte, entre otras”.



Sarmiento le dijo a este medio que, de ser elegido nuevamente, va a estar de lado de los gremios de trabajadores y se enfocará en garantizar la transparencia en el sector público, “denunciando intereses de grupos poderosos que quieren privatizar las rentas sociales, como el caso de TransMilenio”.



Aseguró que, al igual que Jorge Enrique Robledo, incentivará la iniciativa de ‘pasaje cero’ para el transporte público. Por otro lado, apoyará el desarrollo de una política de empleo productivo enfocada en 100.000 mujeres y jóvenes de la capital. “Todas estas son acciones que nos van a permitir que en la ciudad existan políticas con el fin de tener una Bogotá digna para todos sus habitantes”, agregó.



El candidato añadió que su curul en el Concejo, en caso de ser elegido, “estará disponible para las luchas ciudadanas. Además, estaremos comprometidos con vigilar estrictamente el proceso de licitación del nuevo operador del Relleno Doña Juana”.



"Vamos a garantizar la transparencia del sector público denunciando intereses de grupos poderosos que quieren privatizar las rentas sociales".

Yadira Jiménez: Liga de Gobernantes Anticorrupción

Yadira Jiménez, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción

Yadira Jiménez nació el 7 de abril de 1982 en Hato (Santander). Es bachiller técnica agropecuaria y profesional en Derecho de la Universidad Libre y ha realizado estudios de posgrado en Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad del Rosario.



Comenzó su vida laboral en el Hospital San Cristóbal y luego trabajó en la Dirección Administrativa de la Cámara. Desde el 2005 hasta el 2012 laboró en la Personería de Bogotá como delegada de Asuntos Jurisdiccionales y en la Secretaría General, desde el año 2012.



Fue asesora jurídica de empresas privadas. Ha sido contratista desarrollando labores como asesora jurídica de la Secretaría de Educación de Bogotá, Ministerio de Educación y Contraloría. Se describe como una mujer comprometida con el servicio social y el apoyo a procesos políticos de Bogotá.



Apoyará la Secretaría del Deporte, la legalización de las plataformas para el transporte, atacará la burocracia, la violencia intrafamiliar y apoyará la educación para más niños en Bogotá.



"Soy una mujer comprometida con el servicio social y el apoyo a procesos políticos de Bogotá. Legalizaremos las plataformas para el transporte".





