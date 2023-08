Las personas que se transportan en buses intermunicipales de Soacha y Bogotá, se encuentran preocupadas, pues este servicio puede desaparecer, por qué, según 'Noticias Caracol', finalizará el convenio que existe entre la Alcaldía de la capital y ese municipio.

El noticiero ya mencionado tuvo acceso a una carta que le envío la alcaldesa Claudia López al mandatario municipal de Soacha. En este documento, se evidencia que no tiene interese en prorrogar el convenio de los buses intermunicipales, el cual vence el próximo 7 de noviembre.



El problema es que en esa fecha más de 110 rutas saldrían de circulación, lo que afectará a más de 108.000 personas que utilizan este servicio para ir de Bogotá a Soacha y viceversa.



El mismo medio mencionó que una de las soluciones de alcaldesa es que estas personas se transporten en TransMilenio, pues el municipio tiene cuatro estaciones.

Hay preocupación entre los habitantes de Soacha porque el 7 de noviembre de 2023 podrían desaparecer los buses que transportan alrededor de 108.000 personas desde el municipio hacia Bogotá y viceversa. Autoridades en Soacha señalan que las cuatro estaciones de Transmilenio, que… pic.twitter.com/Fw3fPJClaS — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 16, 2023

Luz Angélica Hurtado, secretaria de Movilidad de Soacha, habló con 'Noticias Caracol' y aseguró que lo que propone la Alcaldesa no es posible, pues este transporte no da abasto.



“¿Cómo vamos a meter 108.000 personas más a TransMilenio en Soacha? Tenemos 90.000 que se mueven en horas pico y las estaciones no dan abasto. Es una troncal que es insuficiente para toda la demanda que tiene”, afirmó.



Asimismo, agregó: "Las personas tienen que hacer filas desde las 4 de la mañana para que puedan ingresar al TransMilenio, movemos 90.000 personas y no es suficiente"-

Por último, comentaron que las personas de Soacha suelen utilizar los buses intermunicipales para evitar las aglomeraciones en el TransMilenio. Por esta razón, le piden a la alcaldesa que extienda el convenio.

