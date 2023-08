El convenio que brindaba un permiso transitorio para que los buses urbanos de Soacha pudieran operar en Bogotá, firmado por el Ministerio de Transporte, la Gobernación de Cundinamarca y las alcaldías de Bogotá y del municipio, se acabará el próximo 7 de noviembre.



El convenio se firmó en 2013 y, tras 10 años, el Distrito decidió terminarlo porque "las condiciones de movilidad entre Bogotá y Soacha han cambiado sustancialmente", según un comunicado de la Secretaría de Movilidad.



Según una consultoría contratada por el municipio de Soacha y los estudios técnicos de la Secretaría Distrital de Movilidad, el corredor de Soacha - Bogotá tiene una sobreoferta de buses de transporte público autorizados en el convenio, lo que incentiva la competencia y la guerra del centavo.



Lo anterior, de acuerdo con la entidad, "genera riesgos de seguridad vial, violación a las normas de tránsito, y altos niveles de contaminación, tema que se eliminó en la ciudad con el SITP ya que Bogotá trabaja con una flota de buses con tecnologías limpias y de bajas emisiones".



Las alternativas del Distrito

Según la Secretaría de Movilidad, el municipio de Soacha ya cuenta con la infraestructura de transporte de alta capacidad, como la troncal de TransMilenio, la cual tiene 3.6 kilómetros de infraestructura y cuatro estaciones (La Despensa, León 13, Terreros y San Mateo), lo que permite movilizar a los ciudadanos entre la ciudad y el municipio.

Se iniciará una transición y se realizarán comités con los delegados del convenio. Foto: Foto Néstor Gómez

Adicionalmente, desde diciembre de 2021, el esquema de transporte provisional dejó de operar en Bogotá, dando paso a la implementación del Sitp zonal, lo que garantiza la cobertura e integración del transporte público masivo de la troncal de TransMilenio Soacha con toda Bogotá.



En el caso de los taxis, la entidad distrital dijo que pueden ingresar a la ciudad siempre y cuando los conductores adquieran la planilla de viaje ocasional, por cada viaje ida y regreso, a través de las empresas a las cuales están afiliados, quienes a su vez las adquieren con el Ministerio de Transporte.



Asimismo, se informó que se iniciará una transición y se realizarán comités con los delegados del convenio, para que los buses urbanos de Soacha que estaban operando en el corredor operen solo dentro de la jurisdicción de su municipio.



Para garantizar la prestación del servicio entre Bogotá y Soacha, el Distrito afirmó que se continuará con la operación de vehículos del transporte intermunicipal habilitado por el Ministerio de Transporte.

"Es necesario e importante que los municipios organicen el funcionamiento del transporte público dentro de su jurisdicción, para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos en la ciudad - región, que implementen medidas de control y reconozcan el funcionamiento de cada sistema de transporte y su perímetro de jurisdicción", recalcó la Secretaría.



Se recordó a la ciudadanía, por otro lado, que Bogotá financiará y contratará un nuevo cable aéreo que beneficia a la población de Ciudad Bolívar, Cazucá y Ciudadela Sucre. Además, deja definido el trazado de la tercera línea del metro, que iniciará en Soacha, pasará por Bosa, Ciudad Bolívar y tomará todo el corredor férreo del sur hasta conectarse en la calle 26 con avenida Caracas con la primera línea del Metro y el Regiotram de Occidente.



Lo que dicen autoridades de Soacha

Luz Angélica Hurtado, secretaria de Movilidad de Soacha, habló con 'Noticias Caracol' y aseguró que lo que propone la Alcaldesa no es posible, pues este transporte no da abasto.



“¿Cómo vamos a meter 108.000 personas más a TransMilenio en Soacha? Tenemos 90.000 que se mueven en horas pico y las estaciones no dan abasto. Es una troncal que es insuficiente para toda la demanda que tiene”, afirmó.



Asimismo, agregó: "Las personas tienen que hacer filas desde las 4 de la mañana para que puedan ingresar al TransMilenio, movemos 90.000 personas y no es suficiente".



Por último, comentó que las personas de Soacha suelen utilizar los buses intermunicipales para evitar las aglomeraciones en el TransMilenio. Por esta razón, le pidió a la alcaldesa que extienda el convenio.

REDACCIÓN BOGOTÁ