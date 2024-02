Buscan responsable de grave accidente en Bogotá: video muestra el momento del siniestro

En las últimas horas se conoció el reporte de un accidente de tránsito en el barrio Tenerife primer sector, en la localidad de Usme. Según se denunció, una furgoneta no identificada atropelló a un adulto de 74 años, quien estaba cruzando la vía.



De acuerdo con los testigos, el vehículo transitaba con exceso de velocidad y no se detuvo tras el siniestro. La familia pide ayuda para identificar al responsable.



La víctima se encuentra internada en un hospital del centro de la capital, gravemente herida. Según informaron sus familiares, el adulto mayor recibió un fuerte golpe en la cabeza y uno de sus pies quedó fracturado.



"La verdad el golpe de papá fue terrible. Papito está vivo de milagro", dijo la hija del hombre en diálogo con CityTV. La mujer explicó que los hechos ocurrieron cuando su padre salía a reclamar unos medicamentos al barrio 20 de julio.



Conforme narra, el adulto mayor iba atravesando la avenida cuando pasó "un furgón y se lo arrastró".



La mujer, quien no quiso ser identificada por el medio, presenció el accidente. Según comentó, iba subiéndose a un bus para ir a trabajar, en ese momento se percató que su padre estaba tirado en la vía.



"Había una señora con él. Estaba llamando la ambulancia para que viniera a recogerlo", señaló. Tan pronto notó lo que había ocurrido bajó a auxiliarlo. El hombre se desangraba debido al fuerte impacto causado por el vehículo a la altura de su cabeza.



Grabaciones de cámaras de seguridad de la zona permiten observar cómo fue el accidente y el tipo de vehículo involucrado. Sin embargo, debido a la calidad de la toma, no se pudo identificar la placa o quién iba conduciendo.

"Yo lo que necesito es que si alguien vio la placa del camión que estrelló a papá, por favor me colaboren. Esto no se puede quedar así. Ese muchacho o señor o lo que sea, no puede tener pase para conducir ni aquí ni en ningún lugar del mundo", solicitó la familiar.



La mujer dice que ha intentado poner la denuncia del accidente en dos ocasiones para iniciar con las investigaciones, pero que, hasta el momento, no le han dado novedades del caso. "Fui a dejar la carta y no me la recibieron que porque, supuestamente, estaba en cambio de turno", explicó.



Tras no recibir respuesta, su hijo se dirigió hacía la Fiscalía para hacer el trámite. "Duró como dos horas y no se la recibieron. La señora que estaba en recepción le dijo que tenía que entregarla directamente al fiscal", protestó sobre la falta de facilidades en el proceso.

