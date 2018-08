Distrito y Rama Judicial buscan destrabar 55.000 procesos

Con la aplicación del Procedimiento Penal Abreviado, jornadas de descongestión judicial y la construcción de un equipamiento denominado Centro Integral de Justicia, que sería entregado el próximo año en la localidad de Bosa, las entidades a cargo de administrar los procesos judiciales en la capital del país unen esfuerzos para sacar adelante más de 55.000 procesos que permanecen estancados desde hace tres años.

La nueva metodología, que ya empezó a regir, reduce los tiempos procesales ya que se pasa de cinco a dos audiencias y también regula lo concerniente al acusador privado donde se otorga al ciudadano, en algunos delitos, la posibilidad de investigar y acusar.



“Con este procedimiento lo que queremos es descongestionar los despachos judiciales y que la gente tenga la posibilidad de conciliar delitos querellables, que si bien están impactando la seguridad ciudadana, se pueden arreglar de una forma que no necesariamente debe ser la cárcel”, aseguró Alejandro Peláez, subsecretario de Acceso a la Justicia de la Secretaría de Seguridad.



En concreto, la estrategia consiste en implementar lo establecido en la Ley 1826 del 2017 del Ministerio de Justicia y el Derecho, que indicó las pautas para que procedimientos de delitos considerados de bajo impacto, como hurtos o estafas, se resuelvan en menos tiempo.



El funcionario señaló que la falta de jueces, de fiscales, y en muchas ocasiones víctimas que dejan de proporcionar evidencias de los delitos que sufren, han generado un cuello de botella en los despachos.



“La Rama Judicial se encuentra comprometida en mejorar la atención al ciudadano y superar alguna problemática que pueda afectar la buena administración de justicia”, sostuvo Édgar Carlos Sanabria Melo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura.



Dentro de los delitos que cobija esta nueva metodología sobresalen, por ejemplo, lesiones personales sin secuelas que produjeren incapacidad para trabajar, hurtos simples y estafas cuyas cuantías no excedan los 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, injuria por vías de hecho, inducción o ayuda al suicidio, entre otros.



Aunque inicialmente esta metodología del procedimiento abreviado se aplicará en los 55.000 casos represados, la idea del Distrito y la Fiscalía es que los nuevos casos sean tramitados bajo estas condiciones.

Otras acciones

El subsecretario de Seguridad Peláez señaló que otra estrategia que están incorporando para contribuir a la descongestión judicial en la capital del país e impactar en la seguridad ciudadana son las jornadas de conciliación en equidad donde se intentan resolver procesos simples.



“En estas, personas voluntarias al servicio de la conciliación cooperan con la Fiscalía en esos casos en los que el denunciante no volvió a llevar pruebas o no hay suficientes elementos para seguir con la investigación”, argumentó el funcionario, quien agregó: “Son miles de casos en los que se cita la gente, se llega a acuerdos si se puede o si no va ninguna de las partes, se archivan”.



También se está trabajando en la incorporación de la justicia restaurativa, una opción en la que menores de edad en conflicto con la ley, con la debida autorización de las víctimas, pasan a un proceso de resocialización, antes que a uno penal.



Finalmente, para completar el paquete con el que pretenden aliviar los juzgados de la capital del país, la Administración Distrital ya licitó la construcción de un edificio en el sector de Campo Verde, en la localidad de Bosa, donde, según afirmaron en la Secretaría de Seguridad, el otro año será entregado el nuevo Centro Integral de Justicia.



“Allí se prestaran servicios de justicia en un solo lugar, habrá jueces de conocimiento, de garantías, fiscales, policía, conciliadores en equidad y otras entidades”, anticipó el subsecretario de Seguridad.

BOGOTÁ