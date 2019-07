Buscan condena ejemplar contra el terror de los ciclistas

El próximo 17 de julio se llevará a cabo la audiencia preparatoria en medio del proceso que se lleva en contra de Juan José Rebollo Berrío, uno de los hombres sindicados de asesinar el 12 de marzo pasado a José Antonio Silva, el joven ciclista de BMX en la localidad de Suba.

Aurora Santiesteban, la madre de Toño, como era conocido el deportista, manifestó que espera una condena ejemplar, teniendo en cuenta que no es el único asesinato por el que está tras las rejas esta persona.



Óscar Rodríguez, un hombre de 34 años, también habría sido asesinado por Rebollo, el 23 de marzo, 11 días después del homicidio de Toño, cerca del puente de Guadua, en el occidente de la ciudad.

Esto fue confirmado por los investigadores que asumieron el caso de Óscar y quienes lo presentaron como el principal sospechoso de su asesinato, el pasado martes 25 de junio, en los juzgados de Paloquemao.



Sandra Garzón, la esposa de Óscar Rodríguez, le dijo a EL TIEMPO que el testimonio de la persona que compró la bicicleta de Toño fue clave para acercarse a Rebollo. Según explicó, este sujeto le compró a Rebollo, supuestamente a través de engaños, la cicla de Toño, la pintó y la vendió. Días después, el presunto asesino volvió con otra bicicleta, la de Óscar.



“Él se dio cuenta de que era la bicicleta de mi esposo porque la vio en las noticias”, señaló Sandra. Después de eso, el comprador decidió contactar a la mamá de Toño para decirle que a él lo habían engañado y que tuvo la cicla de su hijo.

“Yo le dije al investigador que esa persona estaba buscándome, y él fue a recoger la bicicleta. Tenía una factura membretada de la cicla a nombre de Juan José Rebollo”, relató Aurora.



Rebollo no solo es el sindicado de haber asesinado a Toño y a Óscar, también tiene un proceso por otro homicidio en el 2016. Además, tiene varios antecedentes por hurto, principalmente de bicicletas, en la capital del país.



“El tipo no aceptó los cargos, pero estamos pidiendo una condena ejemplar. No sabemos cuántos muertos más tendrá encima esta persona, y sentimos como que oiga, y nosotros qué”, concluyó Sandra.



BOGOTÁ