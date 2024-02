Bogotá: buscan a Vicente, perro que fue robado mientras lo paseaban en Chapinero

Pasado el mediodía del lunes 21 de febrero, dos delincuentes se robaron un perro mientras era paseado en el parque de la calle 55 con carrera 4, en Chapinero alto, en Bogotá. Los sujetos se acercaron y se llevaron al animal.

El perro se llama Vicente, es de raza yorkie y tiene 3 años. Su dueño estaba en su trabajo y una persona que pasea perros y que lo ayuda en algunos días, lo sacó a su tradicional recorrido, como es usual.

Minutos después, recibió una llamada informándole sobre el hecho. "Estoy sufriendo. Me dijeron que se habían llevado a Vicente. Él tenía en su collar un dispositivo porque yo monitoreo su ubicación a cada momento por seguridad. Por favor, devuélvanlo", relató a EL TIEMPO el hombre.

A las 2:02 p. m., la ubicación de Vicente apareció en el conjunto residencial Solsticio, en la calle 15 # 119A-37, en Fontibón. El hombre fue hasta el lugar, pero no lo dejaron ingresar.

Después, su ubicación registró la carrera 69C # 6A-4, en una casa al costado norte del puente peatonal de la estación de TransMilenio de Marsella.

Últimas ubicaciones del collar de Vicente, perro robado en Bogotá Foto: Archivo particular

Extorsionaron y le robaron 500.000 pesos al dueño

El dueño de Vicente publicó en redes sociales sobre la desaparición. Al instante, recibió una llamada de un número. "Me dijeron que tenían al perro y que no hacían favores gratis, que les pagara 500.000 pesos y nos viéramos en el centro comercial El Edén", detalla el hombre.

Pago extorsión por rescate de perro robado en Bogotá Foto: Archivo particular

El dueño se acercó al lugar hacia las 2:33 de la tarde y le dijeron que depositara por Nequi el dinero al número 3249450716, que está a nombre de una persona llamada Yorlandis Cardona.

En su afán y desesperación por estar con su querido Vicente, depositó el dinero. Pero nadie llegó. No contestaron ni se aparecieron por el lugar. Lo robaron. Desde esa hora, ha recibido llamadas de números desconocidos y le han pedido dinero por el perro.

El perro tiene una condición especial: necesita un medicamento diario por una enfermedad que compromete su sistema renal y una de sus patas izquierdas.

"Me tiene el corazón arrugado. Él es mi compañía. No dejo de llorar. Me arrepiento de haberlo dejado para que lo pasearan", asegura el hombre.

Los registros de las ubicaciones del collar de Vicente desaparecieron desde la tarde del lunes. Ahora no se sabe cuál es el paradero del animalito.

Si usted tiene alguna información, por favor comuníquese al 6015159111 / 9112 de la Policía o al 123.

