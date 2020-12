Buscan a taxista que drogó y abusó de mujer en Kennedy

“El día viernes 27 de noviembre me encontré con una amiga para entregarle un dinero. No me podía demorar porque mi esposo me estaba esperando. Pero todo salió mal”, estas son las sentidas palabras de una joven mujer que fue víctima de un abuso sexual.



Ella tomó un taxi a las 9:30 de la mañana en la autopista Sur, muy cerca del Portal de Venecia, de la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. “Recuerdo que le dije al conductor que tomara la avenida Boyacá, pero él dio un giro diferente y ahí ya no me acuerdo de nada más".

El día sábado 28 de noviembre, esta mujer amaneció en una habitación de la clínica del Occidente. “Los médicos me dijeron que me habían suministrado un tóxico raro y dictaminaron que había sido abusada sexualmente”.



Lo más grave es que el cuadrante de la policía del sector le dijo a la familia que ya habían atendido casos de tres mujeres que padecieron la misma agresión y, al parecer, por parte del mismo taxista. “Yo estoy muy mal, pero tengo que denunciar porque les puede pasar a más mujeres. Creo que hay mucha incompetencia con este tipo de casos. Esto me tiene destrozada”.



El comandante de Policía de Kennedy, coronel William Arias, dijo que en este caso se activó de inmediato la ruta de atención de casos de violencia contra la mujer y que en este momento se adelanta el proceso de trazabilidad para saber cómo ocurrieron los hechos. También se determina si solo el conductor del vehículo de transporte o más personas estuvieron involucradas en la agresión. “Nos comprometemos a hacer un acompañamiento a esta denuncia y a identificar al presunto abusador”, dijo el oficial.



Por ahora, esta mujer quiere desconectarse de todo. Los daños físicos y psicológicos tardarán en sanar.



Pero no es la primera vez que una mujer es víctima de estos ultrajes en el transporte público. En febrero pasado, EL TIEMPO reseñó el caso de una mujer de 28 años que, luego de departir con unos amigos en el norte de Bogotá, tomó un taxi. Contó que en el trayecto se quedó dormida y que el conductor aprovechó su estado para abusarla sexualmente, informó en ese momento un comunicado de la Policía.



“El taxista, aparte del abuso, también aprovechó la vulnerabilidad de la joven para robarle varias pertenencias y dejarla abandonada cerca de su vivienda”. Después de esa denuncia, las autoridades comenzaron la búsqueda del conductor, quien trató de ocultarse en la ciudad. Los investigadores lograron ubicar su paradero y capturarlo.



Este diario también registró una denuncia de una ejecutiva que se subió a un taxi en la calle 46 con carrera 13, rumbo a la calle 26 con avenida 68, sin sospechar que quien manejaba el vehículo iba a terminar agrediéndola. “De un momento a otro, más o menos por el lado de Corferias, noté que me estaba mirando mucho a través de los espejos”. Luego, dice, el hombre se volteó, le puso seguro a las puertas, se bajó la bragueta del pantalón y comenzó a masturbarse. “Comenzó a decirme palabras asquerosas y vulgares. Ahí comenzaron minutos de sufrimiento”, describió.



La víctima contó que en medio de la angustia y el desespero le pegó con el bolso en la cabeza y también golpeó el vidrio hasta casi romperlo, pues el agresor intentó tocarle su entrepierna. “Esa fue la única forma en la que logré que accediera a abrirme las puertas. Pero antes me dijo: ‘Perra, págueme la carrera’ ”. Ella, con temor, sacó 2.000 pesos que tenía y le botó el billete en la cara. Luego, con sus tobillos inflamados, pues venía padeciendo de un problema médico, quiso poner la denuncia, pero nunca se la aceptaron argumentando que no ocurrió el abuso.

¿Qué recomienda la Policía al abordar un taxi?

Son muchas las acciones que puede realizar una persona para evitar ser víctima:



-Evite tomar carros que no tengan el número de placa en los vidrios así como el cartón de identificación.



-Utilice el servicio telefónico para tomar un taxi, esto evitará ocupar un vehículo que ha sido preparado para que usted lo aborde. Siempre tome los datos de quien lo atiende.



-Al tomar un taxi ocupe el puesto trasero; inspecciónelo y no lo ocupe si observa que, además del conductor, hay más personas.



-Al subirse, avise a alguien de confianza su ubicación e infórmele en voz alta cómo se encuentra.

CAROL MALAVER

Subeditora Bogotá

Escríbanos a carmal@eltiempo.com