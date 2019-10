Buscan a niña de 11 años desaparecida en Cundinamarca

Nicole Tijaro, de 11 años, está desaparecida desde el miércoles 16 de octubre. La última vez que su familia supo de la menor, ella les manifestó que iría a casa de una amiga a hacer tareas. Pero nunca regresó.



Su mamá y sus hermanos la buscan por Gachancipá, municipio de Cundinamarca donde viven, y por toda la región. Incluso, se han acercado al Portal del Norte en Bogotá, para buscar algún rastro de Nicole.

"Yo me la encontré en la tarde en el barrio Villas de los Sauces, vestía un saco blanco y un jean azul", relata Wilmer Muñoz, hermano de la pequeña. Dice que después no la volvió a ver.



Según explica su hermano, la menor habría mandado un mensaje al día siguiente de su desaparición. Allí les decía que "no la buscaran más" que ella "estaba bien". Agrega, con preocupación, que hallaron pistas inquietantes en las redes sociales.

"Una persona cercana nos comenta que hay un amigo en Facebook que habla con Nicole. Le pregunta a mi hermanita que si quiere trabajar en Europa, le dice que es agente y que tiene la oficina en Bogotá. Me preocupa bastante, puede ser una red criminal", relata el hermano de la menor.

Hasta el momento, no se tiene ninguna información del paradero de Nicole.

Se hace un llamado a las personas que puedan tener datos de interés que aporten a la búsqueda, puede comunicarse las 24 horas del día a la línea 123 del departamento de Cundinamarca.



Para ampliar la información con la familia también pueden llamar al celular 3017650170 o al 3144892894.

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Jeisson Vera, periodista de Arriba Bogotá.