Buscan a menor de edad que fue amenazada en redes sociales

Karen Sofía Valencia, de 14 años, salió hace una semana de su vivienda en el barrio San Antonio, en el sur de Bogotá; se subió a un taxi pero hoy nadie sabe de su paradero.

“No aparece desde el día martes, les pido por favor a la comunidad que me ayuden, si saben algo de mi hija”, le dijo a Arriba Bogotá la madre de la menor.



(Además: Las hipótesis que se manejan por la desaparición de Sara Sofía)



Karen Sofía, al parecer, había recibido amenazas a través de redes sociales, la familia se percató de esto y advierte a los investigadores del caso sobre esta situación.



“Sabemos que la niña fue amenazada por redes sociales, no sabemos quién es el tipo que la amenaza, no sabemos, tenemos pruebas que estaba amenazada”, dijo la mujer, quien agregó: “La amenazaba con que le iba a hacer algo a la familia”.



Este caso ya lo tienen las autoridades. La familia ha recorrido hospitales y diferentes lugares de la ciudad sin encontrar respuestas hasta ahora.



A pesar de tener las placas, aún no ha sido posible ubicar al conductor ni el taxi. El llamado a las personas que puedan tener a Karen Sofía, a que la devuelvan.

“Les pido a las autoridades, a las persona que tengan a mi hija, que por favor me la devuelvan. Estoy desesperada, ya no sé qué más hacer, necesito saber de mi hija que está bien”, pidió la madre de la joven.

