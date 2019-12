La angustiante búsqueda de un joven desaparecido en Bogotá

Jean Michael Tafur desapareció este sábado 30 de noviembre en la tarde y, hasta el momento, no se sabe de su paradero.



Lo que aumenta la angustia de su padre, John Tafur, es que el joven de 25 años les dejó un mensaje en que el que amenazó con quitarse la vida.

"Él estaba angustiado porque no había podido continuar con su semestre. Él es estudiante de quinto semestre de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Él estuvo asistiendo a sus clases este semestre, pero el Icetex nunca le hizo el desembolso de la beca de mejores bachilleres que él tenía. La universidad tampoco le colaboró para que él aceptara el pago. El semestre se acabó y él no recibió sus notas. Eso le dio muy duro. Decía que se había vuelto una carga, que eso era una perdedera de plata", le relató su padre a EL TIEMPO.



Jean Michael estudió el bachillerato en un colegio público de Bogotá, el Benjamín Herrera, y por su excelente desempeño fue acreedor de un estímulo para adelantar sus estudios de educación superior.

En medio de su situación, Jean Michael citó este sábado a una amiga en la universidad. A ella le entregó su celular y unas instrucciones para que se lo hiciera llegar a su familia.



Luego, se dirigió a TransMilenio. Cámaras de seguridad registran su ingreso a la estación Centro Memoria a las 3:07 p. m. y aparece, nuevamente, en la estación EL TIEMPO hacia las 3:19 p. m. Allí se baja y sale a la calle. Sus padres le siguen el rastro por cámaras de seguridad del sector.

Así lucía el joven de 25 años cuando entró a la estación. Foto: Cortesía

La amiga del joven les entregó el celular a los padres. En las instrucciones venía la clave de desbloqueo y el acceso al mensaje que los tiene en angustia total. En la misma noche del sábado, comenzaron su búsqueda. Sin embargo, no encontraron ayuda oportuna. "Aunque los cuadrantes de policía vecinos a la universidad nos colaboraron, no pudimos seguir el proceso en la URI, porque ya estaba cerrada. Parece que en esta ciudad no pasara nada después de las 7 p.m.", comentó la madre del joven.



Este domingo, TransMilenio les permitió ver las imágenes de sus estaciones, para seguir el recorrido de Jean Michael.



Jean mide 1,80 m, es de contextura delgada y el día de su desaparición llevaba "chaqueta de jean azul, buzo de capota, pantalón jean".



Si usted tiene información que pueda ser de utilidad para dar con su ubicación, puede comunicarse al 310 5515084.



BOGOTÁ