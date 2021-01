'Mataron a su hijo': aviso anónimo a madre de joven arrojado a canal

Julián Esteban Gómez Cañon tiene 20 años y, desde el 25 de diciembre de 2020, desapareció después de que, según su familia, fuera arrojado al Canal Albina en medio de hechos que no son claros. Desde ese día, su familia lo ha buscado por el canal y por el barrio Santander, en el sur de Bogotá. A la fecha, no hay la menor pista del paradero del joven.

(Le puede interesar: ¿Qué pasó con Michelle Amaya? La menor de edad desaparecida en Bogotá)

Este drama familiar comenzó el 25 de diciembre a las 11 a.m. "Ese día recibí una llamada, era de un anónimo, pero sabía mi nombre. Me decía que fuera a buscar a mi hijo, porque lo habían matado el 24 de diciembre", relata Johana Andrea Cañón, la madre del joven desaparecido.



De esa llamada tiene pocas pistas: le dijeron que a su hijo lo habían apuñalado y que dos personas estuvieron con él hasta que murió. Cuando lo comprobaron, lo lanzaron al canal.



"'Tiene que buscarlo', me dijeron. Luego me colgaron el teléfono", dice la mujer.



Johana llegó a Bogotá ese mismo día y se dirigió a Medicina Legal. "Pero me dijeron que no habían hecho ningún levantamiento", dice y agrega "me hicieron una entrevista y me asignaron un investigador".



El 26 de diciembre, Johana se acercó al Cuerpo de Bomberos de Bogotá con caso en mano. Entonces, Bomberos apoyó la búsqueda.



A la par, Johana y su familia han recorrido, día tras días, el curso del canal: han revisado todo, palmo a palmo. "Pero no ha sido posible encontrarlo", lamenta,



Agrega que no han recibido el apoyo suficiente por parte de las autoridades para encontrar al joven. Desde el 29 de diciembre, ha pedido acceso a las cámaras de seguridad del sector: todo para tener pistas de qué pasó con Julián entre el 24 y el 25 de diciembre. Le han indicado que "hay que esperar".



"No hemos tenido apoyo por parte de la Policía Nacional. Nosotros solicitamos un mecanismo de búsqueda urgente...", le dijo Johana a City Tv.



El mayor temor de Johana es que, pronto, Bomberos Bogotá podría interrumpir la búsqueda.

(Para seguir leyendo: Los momentos de terror en bus del SITP en que murió presunto ladrón)

La familia pide apoyo de la ciudadanía para ubicar a Julián. Si tiene información que pueda ser de utilidad, puede llamar al 3204234156, al 3156809809 o al 3168042190.



Noticia en desarrollo...

(Además: La fiesta de Reyes del barrio Egipto será cien por ciento virtual)

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Andrés Sánchez, periodista de City Tv.