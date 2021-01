Buscan a joven arrojado a un canal en Bogotá en medio de una riña

Julián Esteban Gómez Cañon tiene 20 años y, desde el 24 de diciembre de 2020, desapareció después de que, según si familia, fuera arrojado al Canal Albina en medio de una riña. Desde ese día, su familia lo ha buscado por el canal y por el barrio Santiago Pérez, en el sur de Bogotá. A la fecha, no hay la menor pista del paradero del joven.

"Hemos ingresado a los canales de aguas sucias. No ha sido posible encontrarlo", cuenta Jhoana Andrea Cañón. Agrega que no han recibido el apoyo suficiente por parte de las autoridades para encontrar al joven: "No hemos tenido apoyo por parte de la Policía Nacional. Nosotros solicitamos un mecanismo de búsqueda urgente... nos dicen que por donde pasaron ellos hay cámaras"

La familia pide apoyo de la ciudadanía para ubicar a Julián.



BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Andrés Sánchez, periodista de City Tv.