Mary Jineth Garzón Hernández vive una completa tragedia desde que atropellaron a su esposo el pasado 9 de julio del año 2022 cuando este se dirigía hacia su casa en su bicicleta. “En una curva que hay abajo del hotel Sabana Park pasó un carro en dirección hacia Cajicá que impactó a mi pareja”.

Abraham Eduardo Torres Terraza, la víctima, quedó tendido sobre el asfalto mientras que el conductor salió huyendo. “Recuerdo esa llamada. Eran las 9:21 de la noche. Salí corriendo y cuando llegué lo vi sangrando y muy mal. Los bomberos fueron los primeros que lo auxiliaron”.

Lea también: Matoneo que comenzó en redes terminó en golpiza a una niña en Kennedy.

Luego arribó al sitio una ambulancia y fue llevado a la clínica San Luis a donde ingresa con un cuadro muy grave de salud. “Lo ingresaron a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el corazón no le funcionaba y me dijeron que tenían que hacerle un coma inducido porque tenía un trauma craneoencefálico, en el rostro. Fue terrible”.

Abraham aún esta hospitalizado pero los grave para esta familia es que la persona que lo atropelló sigue sin dar la cara ante este grave hecho. “Yo fui a la Fiscalía y me dijeron que el caso no había llegado allá y cuando llaman a la Policía esta les dice que colocaron mal un dato y que hay que esperar. Luego ya llega el caso pero que hay que esperar la investigación”.

"Yo he encontrado videos y pruebas, publicado por Facebook, pero, en todo caso, creo que esa no es responsabilidad mía. Son los investigadores los que tienen que buscar. Es un KIA color gris”. FACEBOOK

TWITTER

Mary dijo que lo que más le da rabia es que le hayan dicho que averiguara las placas del vehículo para poder atrapar al conductor. “Yo he encontrado videos y pruebas, publicado por Facebook, pero, en todo caso, creo que esa no es responsabilidad mía. Son los investigadores los que tienen que buscar. Es un KIA color gris”.

Los daños para la familia son irreparables. Abraham trabaja en el área de seguridad y justo ese día era su día de descanso. “Yo estoy muy mal emocionalmente pues los dos trabajábamos y ahora me toca toda la responsabilidad a mí. Yo tengo dos hijas y él me ayudaba mucho con ellas. Aparte él tiene 4 hijas que no viven con él, pero responde por ellas”.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com