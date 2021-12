Un perro llamado Bongo, que fue atropellado en el barrio Villa Luz, de la localidad de Engativá, quedó gravemente lesionado en sus extremidades cuando el conductor de un vehículo lo envistió y huyó del lugar.

Los hechos ocurrieron en el barrio Villa Luz de la localidad de Engativá. “Mi papá tiene una discapacidad cognitiva y de movilidad y se quedó por un momento solo con el perro y este se escapó. Cuando yo llegué me di cuenta de que no estaba y salí a buscarlo al parque, pero cuando regresé sin él unas vecinas que lo conocen me dijeron que lo había atropellado un carro y que el señor se había escapado”, dijo Camila Jiménez, propietaria del animal.

Cuando la joven fue a la veterinaria, se dio cuenta de la gravedad de las heridas. “Tiene lesiones en sus huesos. Estamos muy afectados es un miembro de la familia. Afortunadamente, todos los vecinos nos ayudaron, pero nos da tristeza es que, aunque fue un accidente, el conductor decidió abandonarlo. Es un ser viviente que necesita ayuda”.

Hoy Bongo está en observación con varias fracturas y contusiones.

REDACCIÓN BOGOTÁ

