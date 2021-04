‘Mi hija está desaparecida y necesito encontrarme con ella’

Ligia Esperanza Cárdenas ha vivido unos días angustiantes y de incertidumbre después de ver por última vez a su hija de 16 años, Alisson Stephany Villegas Cárdenas, en su casa del barrio Olarte de la localidad de Bosa, sur de Bogotá. La mujer comenta que aquel 24 de marzo se despidió de su hija y salió a trabajar, pero cuando volvió a su hogar, a eso de las dos de la tarde, Alisson ya no estaba.



Desde aquel momento, Ligia y su familia no han tenido indicios de dónde estaría la menor, por lo que han acudido a todos los mecanismos que están a su alcance para encontrar a su querida, como alertas en redes sociales y la denuncia en la Fiscalía. “Podría estar donde una amiga, pero no estoy segura. Yo ya busqué y no hay razón alguna como tal. Alisson está desaparecida y quiero ubicar dónde se encuentra. Necesito encontrarme con ella”, le dijo a EL TIEMPO la madre de la menor.



Sin embargo, Ligia siente que estos mecanismos no han sido suficientes, pues considera que las autoridades no han sido efectivas en la búsqueda, por lo que le pide a la ciudadanía alertar en caso de encontrar alguna pista del paradero de Alisson.



“No me he sentido respaldada con la búsqueda de mi pequeña, me siento desesperada buscando a mi hija día y noche sola. Es frustrante ver que los días pasan y las autoridades no me dan respuesta del caso de mi niña”, comentó Ligia en la publicación en la cual denuncia la desaparición de su hija.



Inclusive, ha tenido que desmentir publicaciones falsas que afirman que Alisson ya regresó a su hogar y que supuestamente está bien, lo cual es falso porque Ligia aún sigue su lucha por encontrarla.



Lo que más le frustra a la madre es no entender una razón por la cual su hija se haya ido, pues asegura que no notó ningún comportamiento extraño en ella los días previos a su desaparición y la relación en su hogar es “buena y comprensiva”.



Ahora, Ligia mantiene la búsqueda de Alisson, con la esperanza de que regrese sana y salva a su hogar. “La amo y la extraño demasiado, la estoy esperando en mi casa con los brazos abiertos. Ella sabe que siempre cuenta con mi apoyo incondicional”, comentó conmovida la mujer.



Si nota alguna señal o indicio del posible paradero de Alisson Villegas, comuníquese al número celular 3228544687.



BOGOTÁ

