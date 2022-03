Se busca a Alicia Centeno, una menor de 17 años que desapareció el 16 de marzo en el barrio Galicia, en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. La menor tiene una discapacidad cognitiva y, por eso, su familia pide celeridad a las autoridades para encontrarla.



"El miércoles 16, a las 2:30 p.m., ella estaba con mi mamá en el negocio. Mi papá fue a descansar un momentico; y la niña le dijo 'mami, voy a ir a la tienda'. Salió y no sabemos más de ella", cuenta Alejandra Centeno, hermana de Alicia.

Cámaras de seguridad del sector revelaron que, a pocos metros, la menos se encontró con un hombre. "Vemos que la llama un tipo y se la lleva. Pero no volvimos a saber nada de ella", agrega Jaime Centeno, familiar de la menor.



La hermana asegura que el joven, de quien ya tienen imágenes mucho más claras, es un hombre desconocido para la familia. "Ella no tenía ni novio ni nada. A ese muchacho no lo conocemos", afirma.

Este es el hombre que se va con la menor de edad. Foto: Archivo particular



Las imágenes, recolectadas por la misma familia, muestran la trazabilidad del recorrido de la menor con el joven: se sabe que llegaron hasta el barrio La Estancia. No obstante, no han podido confirmar si se suben a un Alimentador o si siguen caminando por los barrios.



Hoy, siguen buscando a Alicia quien, ese día, vestía un jean claro bota campana con una camisa y una chaqueta negra. Alicia mide 1,40 y es de contextura delgada.



Tal ha sido la angustia de sus seres queridos que, incluso, han hecho plantones en el barrio, para llamar la atención de las autoridades. Ya han tocado puertas en la línea de emergencias 123, en la Fiscalía y en Medicina Legal.



Si usted ha visto a Alicia, puede comunicarse al 314 810 76 83.



EL TIEMPO - CITY TV

*Con reportería de Miguel Porras, periodista de City Tv y Ana Puentes, periodista de EL TIEMPO.