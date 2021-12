Momentos de pánico vivieron los pasajeros de un bus del Sitp que se movilizaba por Usme Centro y que fue atacado a piedra por delincuentes.



Los hechos ocurrieron en la noche de este domingo y, según un video grabado por una de las pasajeras, la ruta afectada fue la 9-14 cuando pasaba por la calle 139 sur con carrera 3 c.



"¡Nos totearon el vidrio!", grita la mujer que graba el video, y agrega "como se pueden dar cuenta, hay pasajeros con niños y personas de la tercera edad".



Al parecer, esta sería una táctica de la delincuencia para obligar al bus a detenerse y, así, poder bajar a robar.



"Están botando piedra desde la Loma. Eso estaba oscuro y no se alcanzó a ver las personas que estaban haciendo eso", aseguró la mujer a City Tv, y, además, anotó que no es la primera vez que suceden estos ataques.



EL TIEMPO consultó con TransMilenio, que confirmo que hubo un reporte cercano a la dirección dada por los pasajeros. En el reporte se habla de un ataque con un objeto contundente y que, gracias a la alerta, se hizo traslado de los pasajeros. No obstante, dicen que no hubo lesionados; mientras que en el video, la mujer asegura que una persona resultó afectada por las esquirlas del vidrio que voló en pedazos.

