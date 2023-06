Los siniestros viales en Bogotá se presentan con bastante frecuencia, en especial por la imprudencia de conductores y otros agentes viales. En la noche de este domingo 4 de junio, se registró un accidente en el barrio Puerta al Llano, localidad de Usme.

Un bus del Sistema Integrado de Transporte Público, SITP, terminó chocando contra una vivienda luego de que el conductor perdiera el control del vehículo. Según indicó CityTv, puede ser que el vehículo haya perdido los frenos.



Lo que se sabe hasta ahora es que tres personas resultaron heridas, quienes serían miembros de la familia Monroy, que habita en la casa afectada. Se encontraban preparando alimentos en la cocina cuando escucharon el estruendo del choque y terminaron lesionados, luego, fueron trasladados a un centro asistencial en donde los valoraron. Ninguna lesión fue grave.

Según indicó otro de los habitantes, esta ya es la segunda vez que un bus del SITP se estrella contra su vivienda. La familia quedó a la intemperie en la noche y no cuenta con los suficientes recursos económicos para repararla.



“Es la segunda vez ya que sucede. Y ellos vienen, sacan su chatarra de bus de acá y le dejan a uno botado. ‘Mire a ver cómo soluciona, mire a ver qué hace, porque aquí nosotros no le vamos a tapar, no le vamos a hacer, no le vamos a prestar guardia’. Entonces nos dejan botados”, dijo a CityTv Germán Monroy.



Según los afectados, en esta ocasión les van a responder por los daños causados. Entre tanto, indagan a fondo mientras manejan la hipótesis que el bus se quedó sin frenos.

En imágenes compartidas en redes sociales, se puede ver al bus atravesando una de las paredes de la vivienda mientras los curiosos miran la escena. Tampoco hay detalles sobre el estado de salud del conductor.



También, se ha compartido un video de las cámaras de seguridad, que capta el momento justo en el que el bus llega a una curva y, en lugar de girar, choca contra la vivienda.

