En la noche de este miercoles, un bus de servicio público arrolló a una motociclista en Suba, a la altura del portal de la misma localidad. En un vídeo que se compartió a través de redes sociales se ve a una mujer, quien fue la más afectada en una de sus piernas, mientras otros motociclistas increpan al conductor del bus.



Los hechos se habrían presentado debido a que el conductor estaba discutiendo con otro motociclista.



Según los testigos, luego de la discusión entre el motociclista y el conductor del SITP, este pierde el control, se sube al separador y arrolla a la joven.



"Mantener las medidas de seguridad, respetar las señales de tránsito, no exceder los limites de velocidad, tener tolerancia y prudencia al momento de conducir", mencionó el coronel Octavio Augusto Gil, oficial de inspección policía de Bogotá, como recomendación para que no se presenten de nuevo este tipo de casos.



En otros hechos, un taxi terminó volcado en la carrera 30 con calle 22. Al parecer el conductor perdió el control porque en la zona no hay iluminación. El taxista se llevó varios maletines y fue rescatado por paramedicos. No presenta graves lesiones por el momento.



REDACCIÓN BOGOTÁ

