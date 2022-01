“A mi hija, en su colegio la agredieron unas niñas, la lanzaron escaleras abajo, la tiraron al piso, la atacaron a puños y patadas, la amenazaron con una navaja y le cortaron el cabello”. Este relato de una madre ocurrió justo antes de empezar la pandemia y recordó que el 'bullying', el matoneo o el acoso escolar o cualquier forma de maltrato en el ámbito académico no es un tema menor y que pone en riesgo, incluso, la vida.



(Le puede interesar: Las cicatrices de la pandemia: cuando el miedo destruye)

Todo sucedió en el colegio José María Vargas Vila de Ciudad Bolívar. Varias menores que no tenían más de 14 años fueron los verdugos de una niña de 13 años que terminó en el hospital de Meissen para que le trataran las heridas. Los daños físicos pasaron, pero lo psicológicos se mantienen. En este caso se logró el traslado de la víctima a otro plantel para garantizar su bienestar.



Según cifras de la Secretaría de Educación, durante el año 2020 fueron reportados 457 casos de presunto hostigamiento escolar al Sistema de Alertas, y en 2021 sumaron 310. Las localidades donde más se presenta el fenómeno son Kennedy, San Cristóbal, y Suba pero en general ningún sector deja de reportar casos.

Matoneo by Ana Puentes on Scribd

(Para seguir leyendo: Cuando la depresión se vive en familia)

Otro caso que impactó en 2021 fue el ocurrido en noviembre. Una madre de familia dijo que su hija, una estudiante de grado séptimo del colegio Distrital Isabel Segunda, sede A de (Kennedy), había sido herida de gravedad dentro de las instalaciones del colegio.



El ataque fue cometido cuando la niña estaba en el baño del plantel. “Ella me contó que su compañero la atacó con un arma blanca y le produjo una herida. Le salió sangre y nadie la ayudó, solo sus amigos. Tocó trasladarla a la Cruz Roja. ¿Qué puede explicar que dentro de un colegio existan niños armados?”, relata la madre.



La acudiente aseguró que el ataque fue con un arma blanca y que la joven tardó en ser dada de alta debido a la gravedad de su lesión. Contó, además, que el estudiante agresor ya tenía antecedentes de malos comportamientos. En este caso, la SED apoyó todo el proceso para que se adelantaran las investigaciones del caso.



Según los resultados obtenidos en la primera fase (diagnóstico) de la investigación titulada ‘Cyberbullying: abordar al enemigo silencioso’, de la Facultad de Educación y el Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, los principales factores de violencia escolar son la agresión verbal, la disrupción en el aula y el ciberacoso. Este estudio se enfocó en una población de 1.355 estudiantes de quinto de primaria, con edades entre los 9 y los 12 años, pertenecientes a 41 colegios públicos y privados de toda Bogotá.



Los estudiantes conocían a compañeros que habían sido víctimas de acoso cibernético, y muchos de ellos habían estado expuestos a agresiones constantes. Estas, según el estudio, tuvieron lugar principalmente en contextos físicos como el colegio en horas de recreo y en horas de clase, en los autobuses y en las redes sociales. También se encontró que muchos tomaron el rol de observador en dichas agresiones. Los participantes fueron ‘intimidados’ principalmente por la apariencia física.

(Además: ‘Hallé una carta de mi hija, ella quería cerrar sus ojos para siempre’)

Y lo más grave es que el acoso escolar no solo se da entre alumnos, pues hay casos en los que, incluso, los profesores son los agresores. Karolina Bruges contó lo que le pasó a su hijo cuando era estudiante de grado noveno en un colegio privado de Bogotá en donde estudió nueve años. “Él fue víctima en forma sistemática del acoso del profesor de educación física, que a la vez era su director de curso”, dijo.



Narró que el docente usaba palabras despectivas hacia él y dos de los compañeros de salón del alumno. “Mi hijo le caía mal al docente. Al principio le dije a mi hijo que hablara con el docente y tratara de conciliar con él y se portara muy bien en las clases que tenía para evitar que tuviera inconvenientes, pero los malos comentarios continuaron y mi esposo fue al colegio a hablar con el profesor”, agregó.



Ante la visita, el acoso se intensificó y algunos de los otros docentes de diferentes áreas también comenzaron a hacer malos comentarios contra el joven. “Fue tan intensa la situación que mi hijo se deprimió y empezó a tener un pésimo rendimiento escolar, incluso la actitud del profesor en el salón género que los demás compañeros de curso también empezaran a hacerle desplantes y malos comentarios”.



Luego de varias conversaciones y derechos de petición, la respuesta del colegio dos meses después fue que había más colegios y que como la familia tenía tantos inconvenientes con la institución cancelaban la matrícula del estudiante y también la de su hermana que se encontraba en grado sexto. La situación se tornó muy difícil y estresante para la familia así que se enfocaron en buscar un buen colegio para los niños en el cual fueran respetados y estuvieran tranquilos.



“Mi hijo este año se graduó del nuevo colegio y mi hija termino grado octavo, ya se encuentran mucho mejor. Nuestra recomendación como padres es siempre escuchar a nuestros hijos y de ser necesario asistir al colegio y hablar con las directivas para discutir sobre la raíz del problema en búsqueda de soluciones, en esta situación tristemente nos dimos cuenta que finalmente la ley parece que solo aplica para los colegios del distrito y que lo privados hacen lo que quieren y no se ajustan a la ley ”, dijo Burges.

(Le recomendamos: Diez señales que muestran que un niño o un joven es víctima de matoneo)

Un tema para priorizar

La red Te Protejo , una línea virtual que permite reportar situaciones que afectan a niños, niñas y adolescentes recibió durante el año 2021, 116. 669 reportes, de los cuales el , por ciento fueron canalizados a las autoridades. De estos el 0,4 por ciento eran denuncias por intimidación escolar y el 3,3 por ciento por ciberacoso.



Según Lina Saldarriaga, Ph. D., psicóloga y directora de operaciones del Programa Aulas en Paz de la Universidad de los Andes, las cifras que entrega la SED reflejan todo el proceso que han vivido los NNA (niños, niñas y adolescentes) durante la pandemia para luego entrar a la alternancia y de nuevo a la presencialidad. “Todo eso hizo que los niveles de conflicto que se reportan entre ellos estén siendo más altos. Los NNA funcionan por rutinas en los contextos escolares y eso trae unas normas claras, pero en los procesos de transición actual todo cambió, mucho más la salud mental”.

La cuarentena interrumpió muchas de estas y les quitó límites a los niños y la posibilidad de practicar sus competencias sociales y emocionales como la empatía o la resolución de conflictos FACEBOOK

TWITTER

La experta explicó que los estudiantes no están asimilando bien qué es lo que se espera de ellos en todas las etapas pero lo que sí es cierto que la necesidad de adaptarse y la incertidumbre generó nuevos conflictos. "No hay instituciones escolares en donde no haya intimidación escolar o bullying. Siempre hay desbalances de poder". Eso sí explica que en la actual crisis de salud los problemas de socialización, de adaptación o limitaciones en los niños aumentaron.



Para la experta, los niños se 'desajustaron'. "En el proceso de desarrollo ellos tienen unas tareas del desarrollo en las que saben que logran en cada etapa pero la cuarentena interrumpió muchas de estas y les quitó límites a los niños y la posibilidad de practicar sus competencias sociales y emocionales como la empatía o la resolución de conflictos". No es que haya más acoso escolar sino menos capacidad de enfrentar este tipo de situaciones o de recibir la ayuda de un adulto.

La clave en el retorno será entonces reconocer las consecuencias de la pandemia en los niños y que abrir espacios de socialización. "No van a volver los mismos sino personas que pasaron por un contexto anormal". Saldarriaga también recomienda a los colegios tener muy claras las rutas de atención, las herramientas de ayuda y además saber qué nivel de gravedad y alcance tienen las agresiones.



Uno de los grandes retos es que los niños comiencen a conectarse con sus compañeros. "Tienen que aprender a conectarse con la emoción y el dolor, entender las experiencias de los otros a través de la empatía, conectarse con los problemas de los demás", agregó.



En cuanto al ciberbullying dijo que tiene que tener un foco especial de atención. "Cuando las personas están frente a un computador y ofenden a alguien la posibilidad de agredir es mucho más fácil. En el contexto digital se desinhiben un poco más y hay un alcance más alto. Una sola foto se puede replicar miles de veces".

(Lea: El 'bullying' lo llevó a la natación, y se convirtió en campeón paralímpico)

Planes de la Secretaría

La Secretaría de Educación (SED) seguirá focalizada en monitorear las relaciones de poder consolidando el perdón, la reconciliación y la restauración como principios de la convivencia escolar. El programa se estructura en cuatro estrategias: la primera, justicia escolar restaurativa (JER); la segunda, incitar para la paz; la tercera, fortalecimiento familiar, y la cuarta, respuesta integral de orientación pedagógica (RIO-P), que pretende fortalecer los procesos de promoción de derechos de las niñas, niños y jóvenes, así como las acciones de prevención de violencias, atención a situaciones que afecten la convivencia escolar y seguimiento de los acuerdos desde las prácticas restaurativas y de no repetición.



Esta estrategia tiene como base el marco legal del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, creado por la Ley 1620 de 2013 y la Ley de 1098 de 2006 , donde se estipula que se deben identificar las situaciones donde se presume que exista algún tipo de vulneración de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, además de analizar, especialmente, a los grupos sobre quienes puede recaer cualquier tipo de violencia o acciones discriminatorias y excluyentes.



La idea es disminuir los casos de acoso escolar. Finalmente, en articulación con la Secretaría Distrital de Salud (SDS), se priorizan otros casos de salud mental que puedan presentarse en los estudiantes, con el fin de disminuir los factores de riesgo derivados de la situación actual.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA DE BOGOTÁ