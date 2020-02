Brutal golpiza a una estudiante revive casos de acoso escolar

Una estudiante de 14 años, alumna en el colegio público José María Vargas Vila, de Ciudad Bolívar, intenta recuperarse de las graves heridas que le propinaron sus propias compañeras, niñas que no superan los 14 años.

“Fueron diez las que le pegaron a mi hija el pasado miércoles 12 de febrero. Lo primero que hicieron fue tirarla escaleras abajo dentro de la institución, y luego, como si fuera poco, la siguieron agrediendo a la salida del colegio”. Fue en frente del plantel en donde la niña fue arrojada al piso. “En ese momento, entre todas, la encendieron a puños y a patadas, y con una navaja le dieron dos puntazos en el cuello”. Además, le cortaron el pelo e intentaron pegarle un chicle, contaron compañeras que la auxiliaron.

Lo más grave de esta denuncia es que no es el único caso que se presenta en el ámbito escolar público. En el año 2019, un total de 861 niños fue víctima de hostigamiento y en lo que ha corrido del 2020 ya se han registrado 37 situaciones de diferente índole que incluyen diferentes tipos de discriminación por creencias religiosas, identidad de género, orientación sexual, rendimiento académico, entre otras.



La niña de esta última agresión, y quien se encuentra gravemente herida, tuvo que ser trasladada de urgencias al hospital de Meissen en donde la estabilizaron de sus lesiones en miembros superiores. No obstante, la paciente fue remitida a otro centro médico más especializado en donde le están realizando exámenes más profundos que permitan establecer las consecuencias de los golpes en su cuerpo.



La madre de la menor, quien prefiere ocultar su identidad, dice que el rector del colegio no quiso darle los datos de las agresoras para que ella pudiera interponer la denuncia por lo que ella considera fue un intento de homicidio. “Mi hija estaba siendo matoneada desde hace varios días pues yo le había prohibido la amistad con esas niñas y por eso se las ganó de enemigas”, dijo la madre de la estudiante.



EL TIEMPO habló con la Secretaría de Educación quien confirmó que, según las primeras versiones, la discusión entre las menores se habría presentado a las afueras del colegio. “El equipo de orientación escolar, al darse cuenta de la situación, intervino. De manera simultánea, la Policía hizo presencia, logrando dispersar la disputa. Las entidades distritales estamos indagando los hechos para determinar el momento de la agresión y los motivos por los cuales se presentó este desafortunado evento”, explicó la Secretaria de Educación, Edna Bonilla Sebá.



Después de lo sucedido, a través de la Secretaría de Salud se le está garantizando la atención física y emocional a la estudiante que se encuentra hospitalizada, así como a su familia.



También, junto con la Secretaría de la Mujer, se abordará de manera integral la situación con las madres de familia y con las niñas involucradas.



Finalmente, para prevenir que este tipo de casos se repitan, se convocará a una mesa intersectorial con Policía de Infancia y Adolescencia, Secretaría de Salud, ICBF, la Dirección Local de Educación y las directivas de la institución educativa. El colegio activó el protocolo de agresión y acoso escolar, generando una citación de padres de familia de las estudiantes implicadas.



Por ahora, se sabe que ninguna de las estudiantes involucradas tenía seguimiento por hostigamiento escolar.



Según los expertos de la entidad, la agresión escolar es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que busca afectar negativamente a otras personas de la misma comunidad, de las cuales por lo menos, una es estudiante.

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET