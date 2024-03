Joven bogotano desapareció en extrañas circunstancias en frontera entre Perú y Ecuador

Dos meses y 20 días lleva la familia de Brandon Steven Ríos, de 25 años, sin saber de su paradero. Una llamada con una oferta laboral fue lo que llevó al joven a salir de su casa para emprender camino hacia Chile, donde lo esperaba un supuesto trabajo que había sido ofrecido por una ONG internacional que apoyaba a latinoamericanos migrantes.



Ríos inició una travesía por tierra desde Bogotá hasta Guayaquil (Ecuador) de 33 horas; luego viajó desde ese punto hasta la capital del Perú, Lima, en un recorrido de 25 horas a bordo de un bus transnacional.

Brandon Steven Ríos Foto: Archivo particular

Ríos comenzó otro viaje de 48 horas recorriendo la ruta de los Andes que lo llevaría hasta la frontera con Chile, donde se supone que encontraría el trabajo prometido. Sin embargo, ahí comenzaron los problemas para el viajero. Debido a la crisis de orden público que vivió el país austral a raíz del plebiscito, Brandon no pudo ingresar a Chile y tuvo que regresar por la misma ruta. En este punto es donde empiezan a parecer las zonas grises de la desaparición.

Aunque la comunicación con su familia siempre fue permanente, en el camino de regreso Brandon llamaba menos a su mamá y los datos de sus ubicaciones también empezaron a disminuir cada vez más. Tanto así que el 23 de enero, cuando se suponía que debía atravesar la frontera entre Perú y Ecuador, su rastro desapareció.

¿Qué pasó?



Fuentes cercanas al caso aseguran que Brandon nunca le comunicó a su familia los planes que tenía de irse del país y que, incluso, solo llamó a su madre una vez llegó a Cali, donde se hace la primera parada antes de iniciar el recorrido a Ecuador.



Ecuador Foto: Archivo particular

“Él no tenía pasaporte, todavía no sabemos cómo logró cruzar a Ecuador y luego a Perú. Cuando llegó a Chile no pudo cruzar porque no estaban dejando pasar a migrantes indocumentados y ahí le tocó regresar”, contó una fuente enterada que prefirió reservar su nombre.

Aunque las pistas son escasas en este caso, investigadores afirmaron que es posible que el joven haya sido guiado en el recorrido por una tercera persona que viajó con él y lo acompañó en todo momento. Sin embargo, de este otro supuesto sujeto todavía no se sabe nada más allá de que él sí habría regresado con vida a Colombia. Autoridades buscan más pistas.



Por otro lado, la familia del joven asegura que el consulado de Ecuador (país de donde se tiene el último registro de Brandon) no les ha dado otra respuesta diferente a que el caso está en investigación y que hay que esperar. Mientras tanto, dice la familia que el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha mantenido al margen de la investigación.

