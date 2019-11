Brahaman, el niño que murió al caer de un sexto piso por un ascensor

Brahaman Jhusep Guevara Pabón cumplió 11 años el domingo 20 de octubre pasado. Era un niño tierno, detallista, de un corazón grande y que, según su mamá, Luz Marina Pabón, odiaba las injusticias. No obstante su corta edad, soñaba con ser doctor y comprarle una casa y un carro a su madre.

Le encantaba jugar fútbol, era hincha del Real Madrid y fan de James Rodríguez. De hecho, el día que murió, tras caer en extrañas circunstancias por el ducto de un ascensor en un edificio residencial en Kennedy, la tarde del sábado 2 de noviembre pasado, estuvo entrenando porque tenía un campeonato al otro día.



“Por estar jugando fútbol fue que le pasó esto. Él estuvo hasta las 5:30 de la tarde allá, en la cancha del conjunto, y cuando subía para el apartamento con un amiguito que iba para el piso 11 fue que se frenó el ascensor”, contó Luz Marina durante el funeral de su hijo.

Esta mujer, que vivía con Brahaman y Fiona, una schnauzer que era la mejor amiga de su pequeño, ha tenido que soportar varias pérdidas recientemente. El año pasado murió su madre y también el papá de su hijo.



“El niño todavía estaba afectado por el duelo de la abuela, no lo podía asimilar”, confiesa. Sin embargo, Luz se arma de valor para tratar de entender qué fue lo que ocurrió y pedir que la muerte de su pequeño no quede impune.



El día del accidente, a las 8 de la noche, se preocupó porque su hijo no llegaba a la casa, así que fue a buscarlo. La gente murmuraba que un vigilante había caído desde el piso sexto de uno de esos ascensores que tanto habían estado fallando desde hace meses.



“Yo llevo viviendo dos años ahí, y ese ascensor siempre es fallando; hubo un tiempo que duró un mes sin funcionar, siempre el mismo problema, y no solo era en mi torre, igual sucedía en las otras torres de apartamentos”, explicó Luz Marina.



Nadie le avisó, cuando llegó al primer piso supo que la persona que había caído era su hijo. La ambulancia y los bomberos se demoraron cerca de una hora en llegar, según denuncia ella. La Policía fue la primera autoridad que arribó al lugar.

Este fue el elevador que tuvo fallas y en el cual iban los dos niños que quedaron encerrados. Justo en este lugar fue donde se hizo la maniobra fallida para tratar de sacarlos. Foto: Archivo Particular

“Cuando los niños se quedaron atrapados fue un vigilante nuevo a ayudarlos, yo nunca había visto a ese señor. Eso era normal, cuando alguien se quedaba en el ascensor iban a sacarlo. El guardia quiso subir y hacer todo solo, no pidió ayuda, ni auxilio ni nada”, relató la madre de Brahaman, y dijo que, aparte de la ayuda con los gastos funerarios, la administración del edificio Gerona del Porvenir 2, en el barrio Tierra Buena de Kennedy, no ha brindado la información suficiente para determinar lo que pasó exactamente.



El otro niño, de 7 años, sí fue rescatado sin ningún inconveniente, lo que genera muchas dudas acerca de lo que sucedió con Brahaman, quien cursaba quinto de primaria en un colegio del barrio Carvajal.



Según información revelada por la alcaldía local de Kennedy, a los ascensores de este conjunto residencial ya se les había hecho una visita de seguimiento y control en septiembre de este año.



“Los mantenimientos preventivos y correctivos van de acuerdo con la programación que asigne la administración del conjunto, y es su responsabilidad mantenerlos al día”, aseguraron en la alcaldía menor.



Las investigaciones de las autoridades para determinar las responsabilidades en este hecho están avanzando, y unas pruebas fundamentales para esclarecer el caso son los videos de las cámaras de seguridad que están en el elevador y en el piso donde se llevó a cabo el rescate fallido.



En honor al desprecio que su hijo les tenía a las injusticias del país, su madre jura que no permitirá que su muerte quede en la impunidad, porque la considera una inmensa injusticia.



“Si pudiera decirle algo, le diría que lo amo y lo adoraré por siempre. Es que es un amor tan diferente el que nos dábamos. Como madre, uno a veces falla, pero es algo incondicional; fui, cómo le explico, una excelente mamá; nunca le faltó nada. Era muy maduro, no le gustaba que lo educara porque quería tener la razón en todo, pero él siempre obedecía. Le quisiera decir muchas cosas, que me perdonara, que no me deje sola porque teníamos muchos sueños”.

