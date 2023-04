En la localidad de Bosa, un joven de 29 años identificado como Anderson Beltrán falleció en extrañas circunstancias luego de que fuera retenido por la Policía por, al parecer, agredir a su hermana en vía pública.



(Lea también: 'La atacó con machete': autoridades entregan detalles de masacre en Fontibón).

Según contó su hermana a CityTv, ella y Beltrán se encontraban en Bosa Centro cuando los detuvieron las autoridades.

"Nosotros nos fuimos a tomar unos tragos con mi hermano. Hubo un problema en Bosa Centro, ellos nos detuvieron y nos llevaron para la estación del Tequendama", afirmó la mujer.

La familiar del joven aseguró de que a él lo dejaron en un bus de la Policía, mientras que a ella le pidieron que se bajara del vehículo.

"Me dijeron váyase. Yo les dije que por qué no soltaban a mi hermano. No lo quisieron soltar. Mi hermano allá gritaba, yo les supliqué, marqué al 112", agregó.

Minutos después, le informaron que Beltrán había fallecido. "Lo que dicen ellos es que supuestamente él se ahorcó con su camisa", dijo su hermana.



(Además: Tres mil policías reforzarán la seguridad de Bogotá durante Semana Santa).

Por su parte, las autoridades afirmaron que el sujeto se encontraba golpeando a su hermana en vía pública.

"Esta persona iba a ser dirigida al Centro Integrado de Protección al encontrarse en alto grado de exaltación. Es allí donde en el interior de un bus institucional, con una de sus prendas de vestir, se ahorca", aseguró para CityTv el Teniente Camilo Torres, comandante operativo de Seguridad Ciudadana.

El CTI de la Fiscalía se encuentra investigando el caso y a la espera del dictamen de Medicina Legal para determinar las causas de la muerte.

REDACCIÓN BOGOTÁ

*Con reportería de CityTv