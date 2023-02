Un conductor en aparente estado de embriaguez generó un grave accidente en la calle 134 con autopista Norte, en la localidad de Usaquén a eso de las 2 de la mañana de este lunes.

Una camioneta fue estrellada por el accionar del conductor de un carro particular de color blanco que se movilizaba a alta velocidad. Fue tan fuerte el golpe que el vehículo dio varias vueltas, sobrepasó el separador y se llevó una señal de tránsito. “Nosotros íbamos a Duitama (Boyacá) cuando de pronto apareció este carro blanco como un fantasma. Veníamos por el carril del medio cuando solo sentimos el estruendo y el golpe”. Dentro de este vehículo negro se encontraban Ana, su esposo y su hermana quienes fueron rescatados por la comunidad de la zona. No sufrieron heridas graves.

El conductor del carro blanco se bajó desorientado y lo único que decía es: “Estoy borracho, discúlpeme, no me importa si me muero si ustedes están vivos”. Los residentes los sentaron en el andén y le tomaron fotos y videos. “Uno cree que el domingo no pasan estas cosas, pero salen estos conductores borrachos que pueden tomar mejores decisiones”, dijo Ana. A lugar llegaron varios carros de bomberos para controlar la emergencia.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com