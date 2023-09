Las pujas por la Alcaldía de Bogotá crecen con fuerza a menos de dos meses para escoger quién será la persona que llevará las riendas de la capital durante los próximos cuatro años.



En debates electorales, los candidatos ya han expuesto sus propuestas y han mostrado sus cartas para lo que sería una posible administración desde el Palacio Liévano. Sin embargo, también se ha presentado un rifirrafe constante entre los candidatos Gustavo Bolívar y Diego Molano, quienes en repetidas ocasiones se han referido el uno al otro con expresiones ofensivas.



En diálogo con EL TIEMPO, Gustavo Bolívar, candidato por el Pacto Histórico, se refirió a la situación y aseguró que, de continuar los ataques por parte de Molano, no volvería a los debates.



Así mismo, aseguró que el hecho de que sea el candidato por el Pacto Histórico, mismo partido que llevó al presidente Petro a la Casa de Nariño, no tiene nada que ver con el camino que se está trazando en su candidatura.

De hecho, dijo que la única cosa que el jefe de Gobierno ha dicho sobre Bogotá "le ha hecho daño".



"Aunque sigo las líneas, digamos, gruesas del pensamiento de Gustavo Petro, porque por eso estoy en la política, hay cosas en las que a veces no estoy de acuerdo. Esa del TransMilenio gratis, sin un estudio técnico, no me parece que sea seria en este momento", comentó Bolívar.



Según el exsenador, para que la propuesta de subsidiar TransMilenio sea viable se debe tener en cuenta que, al día, más de 2'900.000 pasajeros utilizan el sistema de transporte público y que este número podría incrementar en caso de que el servicio sea gratuito.



"Mi percepción a vuelo de pájaro, porque no hay un estudio, es que se va a montar el doble de gente todos los días, la que anda en moto se va a bajar, lo mismo que los de la bicicleta. Hay mucha gente de los carros que seguramente cuando estén en dificultades económicas se van en bus gratis, las familias el fin de semana de paseo gratis", argumentó el candidato por el Pacto Histórico.



Dentro de las otras propuestas que Bolívar expone en su candidatura para la Alcaldía de Bogotá, asegura que es imperativo electrificar el sistema de transporte público por la séptima por razones ambientales y financieras.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

