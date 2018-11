¿Le gustan las bicicletas? Así puede tener boletas gratis para BiciGo

Exhibiciones, 'shows', eventos especiales, charlas con expertos, entre otras cosas, podrán disfrutar los aficionados a las bicicletas desde el 29 de noviembre hasta el 02 de diciembre en Corferias, Bogotá.



En esta feria se realizará por primera vez el campeonato de Scooter y la competencia de Criterium que consiste en un circuito al interior de Corferias. Además, hay un museo de la bicicleta donde la suya podrá ser exhibida



Para asistir al evento, EL TIEMPO y el Banco de Bogotá les darán 10 boletas dobles a las primeras diez personas que llenen el siguiente formulario. (Ver términos y condiciones*).



*Términos y condiciones:



1. Este concurso va dirigido para personas que estén en Bogotá.



2. Para ser beneficiado de las boletas debe llenar todos los campos del formulario.



3. Quienes participen deben ser mayores de 13 años.Si resultan beneficiados, deberán presentarse con un acudiente mayor de edad en la sede Bogotá de EL TIEMPO Casa Editorial Av. Calle 26 No. 68B - 70. Para mayores de 18 años, quienes no puedan desplazarse hasta el sitio, podrán enviar, con carta de autorización, a otro mayor de edad.



4. Las boletas se entregarán desde el jueves 29 de noviembre hasta el viernes 30 de noviembre de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. en la portería sur, sobre la calle 26 frente a la estación de TransMilenio EL TIEMPO- Maloka y deberán comunicarse a la extensión 2616. (Advertencia: si no se comunica a la extensión no le entregarán las boletas).



5. Al beneficiado se le responderá al correo con el que se registre. Si no reclama las boletas se le entregarán a la persona que esté después en el listado.





