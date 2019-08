Así se gozan los bogotanos el tobogán de 350 metros de largo

Personas de todas las edades ya están disfrutando del tobogán que fue instalado en la carrera 50 entre calles 26 y 44. Hace parte de las atracciones del Festival de Verano que se celebra en Bogotá y que va hasta el próximo domingo 11 de agosto.

El primero en inaugurar en la ciudad este tobogán de 350 metros de largo y 7 de ancho fue el alcalde Enrique Peñalosa acompañado de varios ciudadanos, entre ellos una mujer que no ocultó su felicidad luego de lanzarse de la atracción.



"Feliz, felicidad, no ve que los años no vienen solos" dijo la mujer en medio de la alegría. Aseguró que aunque ya se ha lanzado de otros toboganes estaba pendiente de la instalación de este en Bogotá, pues vive muy cerca de allí.

Carmen Ayala, fue la primera mujer en lanzarse por el tobogán. Aquí en compañía del alcalde Enrique Peñalosa Foto: Cortesía IDRD

De esta atracción acuática se pueden lanzar 80 personas cada 10 minutos y cuenta con tres carriles: uno para uso exclusivo de niños, otro para grupos de entre 7 y 10 personas y el tercero, que será un carril rápido, para quienes se desplacen de manera individual.

Personas de todas las edades se han gozado esta atracción en la ciudad que entró en funcionamiento en la ciudad por el Festival de Verano Foto: Cortesía IDRD

Al tobogán pueden ingresar niños mayores de 7 años, jóvenes y adultos. El Distrito espera la participación de al menos 4.500 personas. Esta atracción ha estado en Dubái, Estados Unidos y Australia. Hoy la disfrutan los bogotanos

El servicio del Tobogán estará disponible este miércoles hasta las 3 de la tarde. Foto: Cortesía IDRD

