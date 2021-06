Bogotanos: entre el pesimismo y la desconfianza | Opinión

Esta semana, el DANE publicó los resultados de su encuesta Pulso País, donde se evidencia un pesimismo y desconfianza por parte de los bogotanos, en parte por la situación económica y los recientes acontecimientos de las últimas semanas.

Hoy, el 65 % considera que su situación económica ha empeorado en los últimos 12 meses, mientras que 2 de cada 3 considera que va a seguir igual o peor a futuro. Tan solo un 18 % ve que la situación del país estará mejor en un año. Vale la pena resaltar que más de la mitad cree que el empleo en la ciudad va a disminuir en los próximos meses.



La situación está tan difícil, que 9 de cada 10 no tiene posibilidad alguna de ahorrar algún dinero como parte de sus ingresos, a tal punto que el 83 % de los capitalinos afirma tener dificultades hasta para comprar ropa, zapatos y alimentos. Y mucho menos muebles o electrodomésticos. Y qué decir de las vacaciones, ahora que los estudiantes están en receso: el 92 % de los hogares afirma que no tiene dinero para salir de vacaciones. Una proporción similar cree que los precios del país seguirán aumentando.



En temas de salud, el 70 % considera que su estado de salud es bueno, aunque más de la mitad (56 %) manifiesta sentirse preocupado por contagiarse o volverse a contagiar de coronavirus. A pesar de lo anterior, tan solo el 6,7 % afirma que se aplicó la vacuna, un porcentaje inferior a lo registrado por los encuestados en Manizales (8,6 %), Medellín (8,4 %) o Pasto (7,9 %).



Una cosa es la disponibilidad de vacunas y otra el interés en aplicársela. Frente a esto último, el 73 % dice que está interesado, independientemente del país de origen de la vacuna. Quienes definitivamente no quieren hacerlo, su preocupación más grande es porque puede ser insegura debido a los potenciales efectos adversos.



Por último, en relación con temas de desconfianza, el 38 % de los bogotanos no confía en sus vecinos, 95 % en desconocidos, 83 % en personas de otra nacionalidad y 48 % en los periodistas. En contraste, confían más en los médicos (78 %) y los científicos (55 %).

No podemos dejarnos llevar por el pesimismo y la desconfianza; necesitamos volver a creer en que es posible construir, de manera colectiva, una mejor ciudad, con oportunidades para todos y donde la no violencia sea un principio para resolver nuestras diferencias y encontrarnos de nuevo como comunidad. La recuperación económica será exitosa en la medida en que mejore la confianza entre todos, más allá de las mezquindades políticas y los discursos que se sustentan en el caos y la polémica.

