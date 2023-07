¿Cómo así que los delincuentes nos tienen la vida hecha cuadritos? ¿Cómo así que el principal sistema de transporte público no puede garantizar la seguridad de sus usuarios? ¿Cómo así que las motos siguen poniendo innumerables víctimas fatales? ¿Cómo así que volvemos a discutir si la primera línea del metro debe ser subterránea? ¿Cómo así que la ciudad se inunda de basura y nadie da explicación? ¿Cómo así que algunos contratistas siguen demorando la entrega de obras? ¿Cómo así que pulula la explotación de menores trabajando en la calle y todos indiferentes?

A la alcaldía de Claudia López hay que reconocerle muchos aciertos. Las manzanas del cuidado ya son referente internacional. Su estrategia de empleo ha permitido paliar los estragos de la pandemia. Los miles de muchachos que con Jóvenes a la U consiguieron acceder a educación superior. Y el empoderamiento de las mujeres, entre otros. Pocos antecedentes hay de una administración más entregada a las causas de ellas que esta.

Dicho lo anterior, no se puede negar el deterioro en otros frentes. El de la seguridad es el más evidente. El sicariato tiene aterrorizada a la ciudadanía, seña de que se libra una cruenta guerra por el control de las economías ilegales. Los bares donde se suministran sustancias tóxicas para luego asaltar a los muchachos son asunto de no creer. Los papás vivimos con el credo en la boca cada vez que salen estas noticias. El atraco callejero violento crece, según la Fiscalía. Qué tal la noticia de la joven que murió al intentar perseguir a un ladrón que la asaltó en TransMilenio. Para no hablar del humilde obrero al que no solo le robaron la bicicleta, sino que lo asesinaron porque sí.

Esta semana volvió a revivir el tema del metro. Y otra vez se insiste en un tramo subterráneo que costará billones de pesos adicionales y tomará mínimo cinco años más de trabajos. Como si los políticos lo fueran a pagar. No, esos sobrecostos los pagaremos nosotros, y nuestros hijos y nietos. Y solo basta un plumazo para cambiar las cosas, como si nada, porque unos estudios aconsejan que se puede ‘pedacear’ el metro. Pues bueno, otros estudios aconsejaron en su momento que fuera elevado. ¿Y entonces? ¿Y los bogotanos, callados?

Planta del Viaducto del Metro de la ciudad.

Las expectativas con que se nos vendió el actual modelo de aseo se fueron desvaneciendo. Sí, carros muy sofisticados e inteligentes; canecas por toda la ciudad, contenedores para ayudarles a los recicladores y para tomar conciencia. Pero nada más. Las calles lucen sucias, los postes y paredes, igual; el corte del césped no se da con la periodicidad esperada. Me alcancé a ilusionar cuando obligaron a varios restaurantes a recoger la basura que dejaron botada en una esquina so pena de ser multados. Dije: por ahí es la cosa, toca a la brava. Pero fue flor de un día. No pasó del simbolismo o al menos no volvieron a mostrar que hicieran lo propio en otros sectores de la ciudad, como la calle 63. Y sí, todos nos quejamos, protestamos, colgamos videos, fotos, ¿para qué?

¿Y qué tal el tema de los contratistas? De verdad estamos condenados a ver que un andén se demora años en ser terminado. O que una calle tenga que generar un accidente para tapar un hueco. O que los maletines se conviertan en parte del paisaje porque no se retiran a tiempo. La alcaldesa dijo una vez algo en lo que quizás no le falte razón: detrás de cada polisombra hay empleos. ¿Quién puede discutir eso? Pero los contratistas deben entender que la gente también ve en ellas ineficiencias, demoras, abandono, peligro. Varias obras lucen paralizadas por la lentitud de los trabajos o porque se quebraron o porque no consiguieron más plata de la Administración. ¿Y? Pues nada, a aguantar porque ni siquiera la ley nos protege a los ciudadanos para que estas personas respondan y le cumplan a la ciudad.

Acá protestan los estudiantes, los motociclistas, los transportadores, los sindicatos, los de la oposición, y hasta los del Gobierno para defender al Gobierno. Y a todos se les atiende. Y el ministro les da gabelas y beneficios para que no paralicen la ciudad. ¿Y al ciudadano de a pie quién lo escucha? Nadie, que se siga mamando la inseguridad porque el Gobierno Nacional nos dejó sin policías, y que los contratistas sigan sin responder y que los políticos sigan decidiendo por un metro que es nuestro.

Ahora vienen elecciones, quizás la única oportunidad de hacernos sentir en democracia y de forma pacífica. A ver si por ahí es la cosa.

ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor General de EL TIEMPO

@ernestocortes28

erncor@eltiempo.com

