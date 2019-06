Bogotano pondrá su talento en la estación espacial de China

En su habitación, libros, réplicas de aviones, un modelo a escala del típico cohete de la Nasa, un muñeco de Yuri Gagarín (primer aeronauta de la historia, ruso) y fotos con Kenneth Cockrell, comandante y astronauta estadounidense que voló cinco veces al espacio.

En su cabeza, una obsesión: ayudar con su trabajo a conquistar el espacio sideral. Es Andrés David Reina, ingeniero aeronáutico de 30 años, bogotano y graduado de la Fundación Universitaria Los Libertadores.



¿Por qué aterrizó en esta página de EL TIEMPO? Porque hizo méritos: junto a un equipo internacional de seis profesionales en biología y eléctrónica –incluido otro colombiano– armaron un proyecto que fue presentado en el 2018 ante la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior (Unoosa, por su sigla en inglés), que en alianza con el Programa Espacial Chino buscaban propuestas de investigación para llevar fuera de órbita en el 2022.

La conexión entre la ciencia espacial y este rolo afincado en Fontibón y que trabaja para una reconocida aerolínea colombiana, empezó de la mano de su abuelo José Ignacio Castro. El viejo, técnico en máquinas de coser, siempre abrió las puertas de su taller para que el nieto, apenas un niño, entrara y se familiarizara con máquinas y herramientas. Allí comenzó a transformar binoculares en intentos de microscopios, y en tubos de cartón montaba lentes para tratar de indagar lo que pasaba fuera de nuestro planeta, entre las estrellas.

“Le debo mucho porque me enseñó harto, a desmontar y entender. Gracias a él conocí esta pasión”, advierte Andrés, receptor de palmas y felicitaciones desde que el pasado 13 de junio (casi un año y medio después de la postulación) recibió la notificación vía correo electrónico, desde Viena (Austria), en la que le informaron que le daban vía libre al proyecto.



“Ganamos en ciencias de la vida y biotecnología; también había categoría de estudios sobre la Tierra y estudios de gravedad”, aclara el talentoso. Luego se anima con la exposición más técnica: “El proyecto se llama efecto de la microgravedad en el crecimiento y producción de bacterias causantes de enfermedades. Es una comparación de cómo se comportan las bacterias en las condiciones del espacio, en relación a otras bacterias que se quedan en la Tierra”.

Agrega que la importancia de este trabajo se catapulta hacia el futuro, hacia los viajes interplanetarios. Dice que todos los equipos y herramientas, antes de dejar la Tierra, son esterilizados, pero al ser humano no se le puede esterilizar, pues en el intestino puede haber hasta un billón de bacterias. Entonces, “para un viaje de largo aliento a la Luna o Marte es necesario saber cómo se comportarán esas bacterias en condiciones de microgravedad, para tratar de mantenerlas en condiciones estables, para que sean menos nocivas para el hombre”.

Ganamos en ciencias de la vida y biotecnología; el proyecto se llama efecto de la microgravedad en el crecimiento y producción de bacterias causantes de enfermedades FACEBOOK

TWITTER

Volvamos al pasado, a los años en que su vocación apuntó a los artefactos voladores: fue gracias a que prestó el servicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana, donde coincidió con Kenneth Cockrell, quien estaba de visita en Colombia en desarrollo de una misión secreta. Encontrarse a este jinete del espacio, sin proponérselo, se tradujo en una señal muy convincente.



“Junto a Camilo Reyes –compañero de universidad, santandereano, quien hoy cursa una maestría en tecnología satelital en Alemania– vamos a diseñar y construir la cápsula en la que se transportará la carga biológica. Debemos controlar variables como humedad, temperatura y presión. Esperamos que nos confirmen qué tipo de cohete se usará para lanzarla, y también qué espacio tendremos. Habrá fuerzas de hasta 4G (cuatro veces la gravedad de la Tierra) durante el despegue, así que el diseño debe ser muy resistente”.



Roberto Ubidia, biólogo de Perú, es el jefe del proyecto. Con él se encontrarán en ese país luego de que en los laboratorios de Los Libertadores construyan los prototipos iniciales; allá viajarán a hacer las pruebas de vibraciones y, finalmente, tres españoles harán el desarrollo electrónico, para poder monitorear los microorganismos en video y fotografía.



“Aunque trabajo como un ciudadano normal, nunca he perdido mi sueño ni me he desenfocado, sigo investigando”, complementa el científico, cuyas primeras lecturas técnicas las hizo en la biblioteca Luis Ángel Arango (centro de Bogotá). De inmediato, apunta que su equipo está feliz, pues los chinos “nos van a prestar su cohete, de millones de dólares, para transportar la carga y estudiarla”.



FELIPE MOTOA FRANCO

Redacción Bogotá

EL TIEMPO

En Twitter: @felipemotoa