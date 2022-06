Bogotá le dio el triunfo a Gustavo Petro con 2’253.997 votos. Un candidato que logró conectarse con la clase media bogotana sin descuidar sus bases populares. Eso demuestra una evolución de su mensaje desde cuando fue alcalde, entre los años 2012 y 2015, donde su popularidad llego al 18% al final de su mandato.



Una administración que tomó decisiones que fueron polémicas, y en algunos casos cuestionadas, como el cambio del modelo de aseo, la reducción de las tarifas de TransMilenio y los ajustes de la EPS Capital Salud. Sin embargo, tuvo logros significativos en política social con buenos resultados en la disminución de la pobreza, el modelo del mínimo vital de agua, la oferta escolar para la primera infancia y en varios indicadores de salud pública. También fueron notorias su agenda ambiental y la reducción de homicidios en la capital, tendencia que también fue nacional.



De allí que los problemas de Bogotá no le sean desconocidos a Gustavo Petro, quien es el segundo exalcalde, desde la elección popular, en llegar a la Casa de Nariño. Sin embargo, es necesario que defina desde un principio su posición frente a varios temas que involucran a la participación de la Nación para la financiación de varias apuestas estratégicas que tiene la ciudad, como es el caso del metro, un asunto que durante su campaña ocupó varios titulares de prensa ante la posibilidad de revaluar el modelo actual de metro elevado por su propuesta de metro subterráneo.



Es posible que como presidente revise el contrato de ejecución de la obra y solicite los estudios de detalle, los cuales no han sido terminados, pues en el momento de otorgar la concesión se hizo a partir de los estudios de ingeniería básica avanzada. No obstante, con ese mismo esquema, la banca internacional respaldó el proyecto con 1.700 millones de dólares, la Nación aprobó la cofinanciación de la obra, y al igual que el Distrito comprometió vigencias futuras. Aunque no es imposible, no será tan sencillo cambiar el metro tal como fue concebido, ya que están de por medio la confianza inversionista, un posible detrimento patrimonial y futuras demandas por incumplimiento contractual.

Por otro lado, hay otros frentes que requieren articulación con la Nación: la financiación del transporte público masivo, que hoy tiene una crisis económica complicada por su alto déficit; la concesión del relleno sanitario Doña Juana, el cumplimiento de sus obligaciones y la posibilidad de ubicar allí una termoeléctrica para el aprovechamiento de residuos sólidos; la implementación de la Región Metropolitana, donde la Nación hace un aporte económico significativo, y la suspensión provisional del POT. En este último frente, no hay que olvidar que cuando fue alcalde tuvo dificultades para su aprobación por parte del Concejo.



Entre otras cosas, en su propuesta de gobierno, Petro menciona la necesidad de realizar un ajuste normativo de las leyes que regulan la materia de ordenamiento territorial. Se menciona también la necesidad de impulsar una política urbana nacional dirigida a combatir la segregación social y espacial.

Además, se introduce un concepto nuevo, justicia tributaria urbana, que tiene como fin mejorar la base fiscal de los gobiernos locales modificando los instrumentos para las obligaciones urbanísticas y distribución de cargas y beneficios. Se plantea que las ciudades puedan tener tributos como “los cargos por congestión y distintos tipos de tasas de impacto, para mejorar la capacidad fiscal y para introducir progresiva y sostenidamente el modo férreo, el transporte eléctrico, las ciclorrutas y los tramos a pie en distancias cortas”.



Basado en lo anterior, es claro que Bogotá estará en la agenda del nuevo mandatario de los colombianos. Eso puede generar temores en algunos grupos de interés, pero también puede ser una oportunidad para resolver muchos de los problemas urbanos que no son exclusivamente de la capital.



Desde ya es importante lograr consensos y procurar avanzar sobre lo construido, pues la ciudad no puede quedarse en discusiones ideológicas o egocéntricas, y más cuando sus problemas se incrementan día tras día y millones de bogotanos reclaman soluciones en movilidad, seguridad ciudadana y empleo.



Y si bien la capital le dio el triunfo, no hay que olvidar que Bogotá es impaciente y reclama logros a corto y mediano plazo. Ese matrimonio puede durar poco si no se le presta atención desde un principio.

ÓMAR ORÓSTEGUI

FUTUROS URBANOS