¡Ojo! No puede salir de Bogotá a pasear este fin de semana

Si usted está haciendo planes para el fin de semana del 29 y 30 de agosto, tenga en cuenta que no puede salir de Bogotá a pasear, ni a Cundinamarca, ni a otros departamentos.



Si bien Bogotá ya entró a la 'nueva realidad', el resto del país sigue bajo aislamiento preventivo y bajo las reglas del Decreto 1076 del 28 de julio de 2020. Esto implica que este fin de semana solo se podrá transitar por carretera bajo las excepciones contempladas en ese decreto: y pasear o salir por motivos de turismo no son excepciones.

Tenga en cuenta además que si tiene que transitar por carretera este fin de semana por otros motivos, debe registrarse en el Centro de Logística y Transporte del Ministerio de Transporte para identificar bajo qué excepción usted conducirá fuera de la ciudad. (Ingrese aquí al formulario).



De otro lado, el Distrito ha dejado claro no solo que este fin de semana no se puede salir de Bogotá a pasear sino que, cuando se pueda hacer, se deben tener en cuentas las normas y restricciones que el municipio o departamento destino tengan contempladas para proteger a su población.



"En Bogotá no hay restricciones para las personas que salen de la capital a otros municipios, sin embargo, es muy importante que quienes deseen desplazarse consulten en todo momento las restricciones que tiene el departamento o el municipio destino del viaje", indicó el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.

Cundinamarca

Aunque la Gobernación de Cundinamarca se prepara para una eventual reactivación del turismo y de los permisos para volver a casas de descanso, nada está definido y el llamado es a esperar la publicación de las reglas.



Toda esta semana, el Gobernador Nicolás García se ha reunido con los alcaldes de los municipios para definir las normas.

Me reúno con los alcaldes del Departamento para analizar las medidas que comenzarán a regir a partir del primero de septiembre en el país. En esta revisión tomamos en cuenta sobre todo a los municipios de afectación alta. pic.twitter.com/exCjjqgfiv — Nicolás García Bustos (@nicolasgarciab) August 28, 2020

“Para la reactivación turística tenemos que obrar como un solo departamento. No podemos incentivar al turista a salir y que lo multen porque para un lado o el otro no podía salir”, le comentó el Gobernador a EL TIEMPO en una entrevista que exploró la reactivación del departamento.

¿Podré volver a mi casa de descanso en Cundinamarca?

Sí, pero no aún. La Gobernación envió una solicitud al Ministerio del Interior para activar el protocolo de retorno a casas de descanso o segundas casas que los bogotanos tengan en Cundinamarca. La solicitud agrupa a 43 municipios de cinco provincias que albergan buena parte de las segundas viviendas, casas campestres y condominios.



Estos son los municipios pendientes de aprobación:



GUALIVÁ:

​

Albán

La Peña

La Vega

Nimaima

Nocaima

Quebradanegra

San Francisco

Sasaima

Supatá

Útica

Vergara

Villeta





TEQUENDAMA:



Anapoima

Anolaima

Apulo

Cachipay

El Colegio

La Mesa

Quipile

San Antonio del Tequendama

Tena

Viotá





ALTO MAGDALENA

​

Agua de Dios

Girardot

Guataquí

Jerusalén

Nariño

Nilo

Tocaima

Ricaurte





BAJO MAGDALENA

Guaduas

Caparrapí

Puerto Salgar



Solo hasta que el Ministerio del Interior dé el visto bueno y la Gobernación haga públicas las reglas, se podrá volver a esas casas de descanso.



“La realidad nos muestra que hoy mucho municipios tienen a la gente ya viviendo en sus segundas residencias, porque han llegado allá con ocasión de las 43 excepciones. Lo que queremos es normalizar esa situación y que en los sitios donde aún no se ha podido hacer que se le permita a la gente ir, con un cumplimiento de protocolos. Por ejemplo, un uso limitado de las piscinas cuando son piscinas comunitarias, con un número restringido para las personas que puedan salir a hacer compras, con la posibilidad de que sea solo el propietario el que pueda ir, es decir, que no arrienden las casas”, enumera el Gobernador.



También se espera que haya límites de tiempo mínimos para ir a las casas. Es decir, que no sea una visita de fin de semana.

No se puede ir a Girardot

Por ahora, Girardot está fuera de todo plan de reactivación de turismo y de recepción de bogotanos. “El único municipio que tenemos bajo la lupa es Girardot que pasó a tener 40 casos semanales a más de 120 o 130 semanales", dijo el Gobernador.



A la fecha, hay 376 casos activos y 91 personas fallecidas. La ocupación UCI ha llegado ser superior al 90 %.



Por esa razón, se hará un aislamiento selectivo en cuatro barrios: Kennedy, La Esperanza, Las Acacias y El Diamante.



Y otros ocho barrios tendrán medidas especiales.

