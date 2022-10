Los Grupos Operativos de la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Hacienda de Bogotá, bajo el liderazgo del Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos (FND), unirán esfuerzos para fortalecer la lucha contra el comercio ilegal durante todo lo que falta de este año, especialmente durante esta época de Halloween.



“Tendremos un mayor número de integrantes para visitar establecimientos comerciales, revisar el tipo de productos sujetos al impuesto al consumo que venden y desarrollar jornadas de capacitación y sensibilización dirigidas a la comunidad", afirmó Didier Tavera Amado, director ejecutivo de la FND.



En lo que va corrido de este 2022, Cundinamarca y Bogotá han realizado 3.618 visitas de control, 175 cierres de establecimientos por comercialización de productos ilegales y han impuesto 400 millones de pesos en multas.



El contrabando ha quitado altas cantidades de dinero a Bogotá y Cundinamarca, Tavera calcula que "por el consumo ilegal de cigarrillos de contrabando en 2021, Cundinamarca dejó de recaudar más de 16.000 millones de pesos y Bogotá más de 24.000" dinero que habría podido ser dedicado a la inversión social, afirma el directivo.



La Federación Nacional de Departamentos resalta la responsabilidad del consumidor para evitar la circulación exitosa de productos de contrabando, por ello entrega consejos para identificar productos legales, por ejemplo, en el caso de las cajetillas de cigarrillo, es importante verificar que estos no tengan fecha de vencimiento, en el caso del alcohol, la tapa debe tener estampilla sin alteraciones y las etiquetas no deben

ser impresas ni estar superpuestas.



"Es fundamental que los ciudadanos entiendan que son corresponsables en la lucha anticontrabando, pues cada vez que compran un cigarrillo o licor ilegal no sólo están poniendo en riesgo su salud, sino que también ocasionan un gran hueco fiscal a las finanzas departamentales y le están dando recursos a las redes criminales que usan al contrabando para el lavado de activos”, afirma Tavera Amado.



Vale la pena recordar que aquellos establecimientos comerciales que incurran en contrabando se exponen "al cierre del establecimiento hasta por 120 días; a la cancelación o suspensión de licencias, concesiones, autorizaciones o registros; a multas económicas y a la privación de la libertad" dice el FND. Cualquier hecho irregular puede ser denunciado confidencialmente en la línea 159 de la Policía Fiscal y Aduanera.

