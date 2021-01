Bogotá vs. covid-19: estas son las normas para el cuidado

No sobra recordarlo: hasta el 28 de enero, Bogotá tendrá una serie de normas que cumplir en medio del segundo pico de la pandemia por covid-19. Este fin de semana habrá un tercer ciclo de cuarentena total en toda la ciudad y hasta el 28 habrá toque de queda nocturno y siete localidades seguirán en aislamiento. Estas medidas son parte de la estrategia del Distrito para reaccionar a la segunda ola de contagios de covid-19, que viene en ascenso desde finales de diciembre.

Como ha explicado la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, este pico se ha caracterizado por tener menos contagiados activos, pero con mayor afectación. De ahí que el llamado de las autoridades sea a tomar cuidados adicionales en lo que resta de enero, mientras baja el número de casos activos y se estabiliza, en parte, la ocupación de unidades de cuidados intensivos (UCI).



A continuación le recordamos cuáles son las cifras de contagio y la situación sanitaria de Bogotá que, a su vez, motiva restricciones que afectan el panorama socioeconómico. Del control epidemiológico del Distrito y del cumplimiento de medidas por parte de los ciudadanos depende, en buena medida, que el impacto de la pandemia no empeore.

Las razones para protegernos

1. La ocupación UCI está al límite: Saludata reportaba que, a las 2:30 p. m. del 20 de enero, había una ocupación UCI general del 91,6 % y una ocupación UCI covid del 93,9 %.



2. La ocupación de camas hospitalarias también es alta: está al 80,8 %.



3. Han fallecido 11.697 personas en Bogotá por el covid-19: esto es como si desde marzo del 2020 se hubieran caído 65 aviones con sus pasajeros, o como si hubieran muerto los usuarios que pueden llevar 45 buses biarticulados de TransMilenio. Son 11.850 familias a las que, hoy, les falta una persona. Y aunque el grueso de fallecidos son adultos mayores, también se reportan víctimas fatales entre los 0 y 9 años (10 fallecidos), 10 y 19 años (12), 20 y 29 años (90) y 30 y 39 años (251).



4. Hay miles de casos activos detectados, y otros miles circulando sin ser detectados: hasta este jueves, en Saludata se reportaban 46.811 casos de fallecidos. La mayoría de casos activos están en Suba (5.876), Kennedy (4.575), Engativá (4.446) y Usaquén (2.828).



5. Los encuentros familiares pueden ser un riesgo: el Distrito asegura que en diciembre, de los 6.000 brotes detectados, 5.000 ocurrieron en familias. Los más afectados suelen ser los adultos mayores de la familia.



6. Los médicos están agotados: aquí la responsabilidad es compartida. Si bien es responsabilidad de las EPS y del Distrito dar garantías de trabajo al personal de la salud, que usted no tenga que llegar a estos servicios también es una ayuda para aliviar la carga en la alerta roja.



7. El comercio está paralizado: mientras haya alerta roja habrá restricciones en diferentes niveles: y uno de los grandes afectados será el comercio. La Cámara de Comercio de Bogotá reportó que, con respecto a las cifras de 2019, en 2020 se redujo el número de empresas activas en Bogotá en un 12 %: es decir, hubo 53.291 empresas menos al cierre del año. Hoy, con las cuarentenas y toques de queda, hay afectación a los comercios no esenciales.



8. Los niños siguen sin poder ir a clases presenciales: cerca de 790.000 estudiantes de colegios públicos y 447.830 estudiantes de instituciones privadas asisten, o están prontos a entrar, a clases virtuales. Aunque expertos han señalado que la virtualidad desarrolla la autonomía y no afecta las competencias, otros señalan que el factor de socialización, competencias blandas y actividad física son fundamentales.

¿Qué hay que hacer estos días?

1. Cumplir la cuarentena estricta el fin de semana: desde las 8 p. m. de este viernes hasta las 4 a.m. del 25 de enero habrá cuarentena estricta en todo Bogotá.



2. Recordar que hay toque de queda nocturno la próxima semana: va de 8 p.m. a 4 a.m. y aplicará para los días 25, 26, 27 y 28 de enero en todo Bogotá. Antes de las 8 p.m., usted debería estar en casa.



3. Atender el último ciclo de cuarentena por localidades: Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Usme estarán en cuarentena hasta las 11:59 p.m. del 28 de enero.



4. Salir solo a lo estrictamente necesario: si usted está en cuarentena estricta, recuerde que solo está permitido salir a abastecimientos de productos esenciales (lo hace una persona por familia), a sacar la mascota durante máximo 20 minutos, a atender asuntos de fuerza mayor o a cuidado de adultos mayores o personas en condición de discapacidad. En las cuarentenas también están exceptuados los trabajadores de la salud, de vigilancia y de otra serie de oficios que están enumerados en el decreto 023 de 2021.



5. No asistir a fiestas clandestinas ni a aglomeraciones: estos escenarios y, en general, las reuniones con aglomeraciones, espacios cerrados y poco ventilados, son de alto riesgo de contagio para el asistente que, luego, puede contagiar a su hogar. El decreto 023 prohíbe que durante la cuarentena y el toque de queda se hagan eventos públicos o privados que generen aglomeraciones o se abran discotecas y bares.



6. Ojo a la ley seca: se restringirá el expendio y consumo de bebidas embriagantes en establecimientos y espacios públicos desde las 8 p. m. de hoy hasta las 4 a. m. del lunes 25 de enero. Sin embargo, sí podrá adquirir licor a domicilio.



7. Ojo al salir de viaje: aunque no está prohibido, viajar implica generar mayores contactos y exposición a municipios que, quizá, tengan menos herramientas para enfrentar el covid-19. Salga de la ciudad solo si es necesario y, durante el viaje, use tapabocas y mantenga ventilación. Infórmese de las restricciones que haya en su destino.



8. Al hacer actividad física, cumpla las normas: durante la cuarentena se permite hacer actividad física individual al aire libre por un periodo máximo de una hora. Cúmplalo y use siempre el tapabocas.



9. No olvide lo de siempre: hay pico y cédula todos los días y pico y placa de lunes a viernes.

