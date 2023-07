Me comencé a sentir muy mal, no tenía congestión nasal, pero sí me dolía todo el cuerpo. Era como si me hubieran desconectado toda la energía. Luego sí vino el dolor de garganta y el de cabeza. Me sentí tan mal que fui al médico y me dejaron en observación. Resultó ser covid”, dijo Luis Salas, quien se sorprendió al ver el diagnóstico cuando pensaba que nunca más volvería a tener la enfermedad. Afortunadamente, en su caso, no se complicó como ha pasado en otros casos.



(Lea también: Los municipios de Cundinamarca que más casos de suicidio registran).

El aumento del número de interacciones por vacaciones, los cambios abruptos en el clima y la relajación en las medidas sanitarias por parte de los ciudadanos han incidido en que, en las últimas semanas, se hayan reportado siete muertes por covid-19.



Según Dionne Cruz, presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, la pandemia no ha terminado. “No podemos relajar las medidas, Bogotá sigue aportando un importante número de casos, incluso de fallecidos”.

Según el observatorio Salud Data, el 29,5 % de los casos reportados en Colombia se encuentran en Bogotá, donde se han registrado 1’881.127 casos, de los cuales 351 fueron confirmados entre el 29 de junio y el 5 de julio de 2023. Del total de casos acumulados, el 54,3 % son mujeres y la mayor concentración de casos de acuerdo con la edad está entre los 20 a 49 años, con un peso porcentual de 59,9 %. Las localidades con mayor reporte de casos positivos son Suba, Kennedy, Engativá, Usaquén y Bosa.



Estas cinco localidades aportan el 55,8 % de los casos confirmados (ver infografía).

Desde que se inició la pandemia se han recuperado 1’841.164 personas (97,9 %) y han fallecido 30.236 (1,6 %). El 99,9941 % de los casos se encuentran en casa; el 0,0053 %, en hospitalización general, y el 0,0007 %, en unidades de cuidados intensivos (UCI). Del total de UCI destinadas para covid-19, el 56,4 % están ocupadas.



Por cifras como estas, la OMS, no obstante haber declarado el fin de la emergencia, ha hecho hincapié en que “esto no significa que el covid-19 haya dejado de ser una amenaza para la salud mundial”. Sigue siendo una prioridad de salud pública global. “Ni los países ni sus sistemas de salud, al igual que sus poblaciones, pueden bajar la guardia”.



El secretario de Salud, Alejandro Gómez, ha dicho que el anuncio de la OMS no significa que se haya acabado la enfermedad, puesto que aún hay personas que, por ejemplo, en Bogotá, están con complicaciones derivadas, pero la cifra no es alta. “No es que se haya acabado el covid, para nada. Hoy tenemos personas en cuidados intensivos que tienen complicaciones derivadas de esta enfermedad, la diferencia es que no son miles, no son los cientos de miles, no son los millones que tuvimos en otro momento”. Agregó, que gracias a la vacunación, “la mayoría de las personas pueden caminar sin tapabocas y tener la certeza de que si adquieren la enfermedad, su cuadro no será tan complejo como el que vivieron otras personas en años pasados”.



(Le puede interesar: ‘A mí también me pasó’: así cambian autopartes en talleres y engañan a conductores).

¿Hay que vacunarse?

351 casos de covid fueron confirmados en Bogotá entre el 29 de junio y el 5 de julio de 2023 FACEBOOK

TWITTER

Según la SDS, todas las vacunas contra covid-19 salvan vidas, pues reducen el riesgo de hospitalización o fallecimiento. Por esta razón, mantiene habilitados varios puntos para que los ciudadanos completen los esquemas de vacunación y se protejan de esta y otras enfermedades respiratorias.



Las primeras y segundas dosis se las están aplicando a niños, niñas y adolescentes entre los 3 y los 17 años: pueden asistir a los puntos habilitados en compañía de su padre, madre o representante legal para recibir sus dosis de vacuna.



Las personas de 18 años y más también pueden aplicársela para iniciar o completar sus esquemas de vacunación en cualquiera de los puntos habilitados con su documento de identidad. Las gestantes, por su parte, pueden recibir primera y segunda dosis del biológico Pfizer en cualquiera de los puntos habilitados, eso sí, a partir de la semana 12 de embarazo hasta los 40 días después del parto.



Finalmente, las dosis de refuerzo se aplicarán a las personas de 18 años y más con las vacunas que estén disponibles en Bogotá y según los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. Estos puntos están habilitados a partir de las 9 a. m. Allí también hay disponibilidad de dosis de refuerzo.



Hay que recordar que desde el 16 de diciembre de 2022 la farmacéutica Moderna presentó la solicitud ante el Invima para la ‘Autorización sanitaria de uso de emergencia’ (Asue) de su biológico Spikevax Bivalent. Estas vacunas bivalentes son las de mayor tecnología desarrollada hasta el momento y generan mayor protección contra cepas, linajes y variantes más contagiosas del coronavirus.

Facebook Twitter Linkedin

La Secretaría distrital de salud publicó los puntos adicionales habilitados para vacunación contra Covid-19 Foto: Jaiver Nieto / Archivo EL TIEMPO

El Invima, en una resolución firmada el pasado 30 de junio, avaló la aplicación de este biológico y priorizó a grupos poblacionales para acceder a esta dosis de la vacuna.



Spikevax quedó autorizada “en grupos poblaciones con alto riesgo de complicaciones de 18 años de edad y mayores que han recibido previamente al menos la primera vacunación frente a la covid-19”, dicta la resolución del Invima.



Además, para la administración del biológico debe haber un intervalo de 6 meses desde la aplicación de la última vacuna del esquema regular de inmunización contra covid-19. Por ahora, el Invima indica que no se ha establecido la seguridad y eficacia de la vacuna en menores de 18 años.



Además de Moderna, se espera que se publique una resolución que dejará autorizada la vacuna bivalente de la farmacéutica Pfizer, que también se daría bajo el mecanismo Asue. Pronto se conocerían las indicaciones para la aplicación de este biológico en el territorio nacional. Para que los colombianos puedan vacunarse con estas vacunas bivalentes, el Ministerio de Salud debe expedir un acto administrativo en el que quede reglamentada la aplicación de las dosis. Por lo pronto recomiendan aplicar todas las medidas de bioseguridad, sobre todo en sitios de aglomeraciones como el transporte público.



(Puede leer: Así es la tienda que funciona solo con inteligencia artificial y sin cajeros).

Puntos de vacunación habilitados en la capital

Estos son los puntos habitados por la Secretaría Distrital de Salud (SDS):

De 9 a. m. a 4 p. m.

Cafam Suba.

Cafam Floresta.

Centro comercial

Plaza Imperial.



De 9 a. m. a 5 p. m.

Centro comercial

Centro Mayor.



De 9 a. m. a 3 p. m.

Supercade Bosa.

Parque Fontibón.

Parque María Paz.

Parque Bellavista.



De 9 a. m. a 4 p. m.

Centro comercial Alta Vista.

Centro comercial Ciudad Tunal.

Centro comercial Milenio Plaza



REDACCIÓN BOGOTÁ

CAROL MALAVER

Más noticias de Bogotá